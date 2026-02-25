Kütahya’da yeni doğan bir bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan aile içi tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Kayınpeder, damadını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında bebeğin ismi konusunda başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine kayınpeder A.E., aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye ateş etti.

Saçmaların bacağına isabet ettiği S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüpheli kayınpederi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.