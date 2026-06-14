1990 senelerinde ortaya atılan ve uzun yıllar boyunca sadece bir hayal olarak görülen "yüzen şehir" projesi yeniden gündeme geldi.
Yeni bir şehir kuruluyor: Denizin üzerinde 80 bin kişi yaşayacak
50 bin kişinin yaşayabileceği ve 10 bin ziyaretçi ve yaklaşık 20 bin personel bulunabileceği, hastaneden okula kadar tüm ihtiyaçların karşılanacağı devasa Freedom Ship'in hayata geçirilmesi için 16 milyar dolarlık yatırım aranıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bir kruvaziyer şirketi, 50 bin kişinin sürekli yaşayabileceği devasa "Freedom Ship" projesini hayata geçirmek için çalışmaların hızlandığını duyurdu.
‘BÜYÜK TALEP GÖRÜYORUZ’
Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından ilk kez 1990'larda tasarlanan Freedom Ship, onlarca sene boyunca çeşitli dönemlerde gündeme gelse de hiçbir zaman inşa edilemedi. Fakat projeyi yeniden canlandıran Freedom Cruise Line International, talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ifade etti.
Şirketin CEO'su Roger Gooch, projeye olan ilginin o kadar büyük olduğunu ifade ederek, "Neredeyse üç gemi inşa etmeyi haklı çıkaracak kadar talep görüyoruz" sözlerini sarf ettti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİSİNDEN 10 KAT DAHA BÜYÜK OLACAK
Gerçekleşmesi halinde Freedom Ship, mevcut dünyanın en büyük kruvaziyer gemisinin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olacak. Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 244 metre genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde düzenlenen dev yapı, adeta yüzen bir metropol olarak hizmet verecek. Geminin büyüklüğü sebebiyle hiçbir tersaneye sığmayacağı ifade edilirken, gövdesinin parça parça üretilip açık denizde birleştirilmesi düşünülüyor.
50 BİN KİŞİ YAŞAYACAK
Freedom Ship'te 50 bin daimi sakin yaşayabilecek. Öte yandan gemide aynı anda 10 bin ziyaretçi ve yaklaşık 20 bin personel bulunabilecek. Bu rakamlar, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin kapasitesinin katbekat üzerine çıkıyor.
Dev yüzen şehir limanlara yanaşamayacağı için yolcular ve ziyaretçiler daha küçük gemilerle taşınacak.
HASTANE, OKUL, BANKA VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ BULUNACAK
Freedom Ship sadece bir gemi değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir şehir olarak tasarlanıyor. Projede hastaneler, okullar, bankalar, mağazalar, restoranlar ve eğlence merkezleri yer alacak.
Şirket yönetimi, bazı işletmeleri kendilerinin yöneteceğini, diğer alanların ise girişimcilere kiralanacağını duyurdu. Gemide ayrıca ileri teknolojiye sahip bir hastane kurulması da planlanıyor.
NÜKLEER ENERJİYLE ÇALIŞABİLİR
Projenin hayata geçmesi durumunda Freedom Ship'in nükleer enerjiyle çalıştırılması değerlendiriliyor. Ancak bunun için öncelikle yaklaşık 16 milyar dolarlık yatırımın bulunması gerekiyor.