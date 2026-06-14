Yeni bir şehir kuruluyor: Denizin üzerinde 80 bin kişi yaşayacak

50 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Freedom Ship'te 50 bin daimi sakin yaşayabilecek. Öte yandan gemide aynı anda 10 bin ziyaretçi ve yaklaşık 20 bin personel bulunabilecek. Bu rakamlar, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin kapasitesinin katbekat üzerine çıkıyor.

Dev yüzen şehir limanlara yanaşamayacağı için yolcular ve ziyaretçiler daha küçük gemilerle taşınacak.