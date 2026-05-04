Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
Yeni anket Ank-Ar'dan: Vatandaşların yüzde 26,5'i aynı yanıtı verdi

Ank-Ar Araştırma'nın yeni anketinde "Enflasyonla mücadelede kimin başarılı olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlar, ekonomi yönetiminde çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Vatandaşların yüzde 26,5'i aynı yanıtı verdi.

Ank- Ar 28 ilde 2 bin 4 kişiye "Enflasyonla mücadelede kimin başarılı olacağını düşünüyorsunuz?" diye sordu. Türkiye'nin en büyük sorunu olan enflasyonla mücadele konusunda halkın kime güvendiğini ölçen Ank-Ar anket sonuçlarını açıklandı.

Ankete göre CHP ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan başa baş giderken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üçüncü sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre, enflasyonu düşürme konusunda en çok güvenilen odak yüzde 26,5 ile CHP oldu.

CHP'yi sadece 0,5 puanlık farkla, yüzde 26,0 oranına ulaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan takip etti.

Babacan’ın geçmişteki ekonomi yönetimi performansı, seçmen nezdinde hala güçlü bir karşılık bulmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ankette yüzde 13,4’lük bir güven oyu alabildi. Analistler, Mehmet Şimşek'in uyguladığı enflasyon politikalara rağmen, enflasyonun henüz istenen seviyelere inmemiş olmasının ankette aldığı oy oran üzerinde etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ankette yer alan diğer veriler ise şu şekilde şekillendi:

İYİ Parti: Yüzde 6,0

Diğer (Parti ve İsimler): Yüzde 8,4

Uzmanlar, ezber bozan ve sosyal medyada da gündem olan Ank-Ar'ın yeni anket sonuçlarını halkın enflasyon karşısında "hem siyasi bir değişim hem de teknik liyakat" beklediği şeklinde yorumladı.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine yükselirken, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 14,64 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon artış oranı yüzde 32,43'ü gördü.

