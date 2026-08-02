Yatırımcı rotayı değiştirdi: Ne altın, ne döviz ne de konut

Elektrik, su ve yol gibi temel altyapı hizmetlerinin hazır olduğu ya da kısa vadeli planlamalara dahil edilen parseller de değer kazanan alanlar arasında öne çıkıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm süreçlerinin etkisiyle değişim yaşayan şehir çevresindeki bölgeler de yatırımcıların radarında kalmayı sürdürüyor.