Yarın kalabalığa çıkacaklara dikkat çeken uyarı: Bu rengi giymeyin çağrısı yapıldı

RENKLERİN PSİKOLOJİK ETKİSİ VAR MI?

Renklerin insanların algıları, duyguları ve tercihleri üzerinde bazı etkileri olabiliyor. Ancak bu etkiler kişisel deneyimlere ve içinde bulunulan koşullara göre değişiyor. Siyahın nazarı veya negatif enerjiyi çektiği bilimsel olarak gösterilmiş değil.