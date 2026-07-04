Yargıtay'dan siyasetçilere kötü haber: Emsal kararda o söz hakaret sayılmadı

Nezaket Dışı Hitap: Sanığın kullandığı "pislik" kelimesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap tarzıdır ancak hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz.

Bu kararla birlikte, siyasetçilere yönelik kaba ve nezaket dışı ifadelerin cezai sorumluluk doğurmayacağı, ağır eleştiri sınırları içinde kalabileceği bir kez daha hukuken tescillenmiş oldu.