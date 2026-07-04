Ankara'da bir vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir siyasetçiyi hedef alarak "pislik" ifadesini kullandı.
Yargıtay'dan siyasetçilere kötü haber: Emsal kararda o söz hakaret sayılmadı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya üzerinden bir siyasetçiye "pislik" ifadesini kullanan sanığa "hakaret" suçundan verilen hapis cezasını hukuka aykırı bularak bozdu. Yüksek mahkeme, bu sözün hakaret değil, kaba ve nezaket dışı bir hitap tarzı olduğuna hükmetti.Kaynak: AA
Siyasetçinin şikayeti üzerine açılan davada, Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi sanığı hakaret suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine sanık, davayı Yargıtay’a taşıdı.
Sanık savunmasında, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre bu kelimenin "kötü durum, zararlı davranış veya başkalarına zarar veren kimse" anlamına geldiğini belirterek, amacının hakaret olmadığını ve siyasetçilerin ağır eleştirilere tahammül etmesi gerektiğini savundu.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını bozarak emsal niteliğinde bir gerekçeye imza attı. Yüksek mahkemenin kararında şu ifadeler öne çıktı:
Onur ve Şeref Hedef Alınmalı: Hakaret suçunun oluşabilmesi için eylemin kişinin onur, şeref ve saygınlığını açıkça hedef alması ve onu küçük düşürmeyi amaçlaması gerekir.
Ağır Eleştiri Sınırı: Her ağır eleştiri veya rahatsız edici söz hakaret kapsamında değerlendirilemez. Suç için somut bir fiil isnadı veya sövme eyleminin gerçekleşmiş olması şarttır.
Nezaket Dışı Hitap: Sanığın kullandığı "pislik" kelimesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap tarzıdır ancak hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz.
Bu kararla birlikte, siyasetçilere yönelik kaba ve nezaket dışı ifadelerin cezai sorumluluk doğurmayacağı, ağır eleştiri sınırları içinde kalabileceği bir kez daha hukuken tescillenmiş oldu.