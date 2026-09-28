Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti

Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti

İzmir’de sıfır kilometre otomobil satın alan bir tüketicinin aracında ortaya çıkan boya kabarmasıyla ilgili davada Yargıtay’dan emsal karar çıktı. Bilirkişi incelemesinde kusurun üretim hatasından kaynaklandığı belirlenirken, davanın sonucunda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 1

İzmir’de Ocak 2020’de 246 bin 975 lira 36 kuruş bedelle sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanında meydana gelen boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini istedi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 2

Otomobil şirketi ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek, talebi kabul etmedi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 3

Bunun üzerine tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 4

Dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 5

Hazırlanan raporda, aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve üretim hatası olduğu belirlendi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 6

MAHKEMEDEN TÜKETİCİ LEHİNE KARAR

İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 7

Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi tarafından incelendi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 8

Bölge Adliye Mahkemesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığını belirledi. Sorunun dış etkenlerden değil, üretimden kaynaklandığına karar verildi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 9

Mahkeme ayrıca aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını yerinde buldu.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 10

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’ne geldi.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 11

Daire, araçtaki ayıbın “gizli ayıp” niteliğinde olduğunu belirtti.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 12

Bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğuna dikkat çeken Daire, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını kaydetti.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 13

Yargıtay, ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini belirterek tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağına hükmetti.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 14

Daire ayrıca dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 15

KARAR OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, davalıların temyiz itirazlarını reddetti.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 16

Daire, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.

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Yargıtay’dan sıfır otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: Bir ayrıntı dikkat çekti - Resim: 17

Böylece sıfır kilometre araçta ortaya çıkan boya kusurunun üretim hatası olduğunun bilirkişi incelemesiyle belirlenmesinin ardından, tüketicinin aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

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