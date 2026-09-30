Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Ödemeler peşin yapılacak

Daire, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre hak kazanılan süreden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olsa dahi, aynı Kanun’un 57. maddesinde düzenlenen peşin veya avans ödeme yükümlülüğünün devam ettiğine işaret etti.