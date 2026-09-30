İş Kanunu’na göre yıllık ücretli izne ayrılan işçiye, izin dönemine ilişkin ücretinin izne başlamadan önce peşin ödenmesi veya avans verilmesi gerekiyor.
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Ödemeler peşin yapılacak
Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ait ücretin önceden peşin veya avans olarak ödenmemesini haklı fesih nedeni saydı. İşçiye hak ettiğinden fazla izin kullandırılması da işverenin bu ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.Kaynak: İHA
Yargıtay, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceğine karar verdi.
Uyuşmazlık, aynı şehirde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) iki farklı hukuk dairesinin benzer olaylarda birbirinden farklı kararlar vermesi üzerine Yargıtay’ın gündemine taşındı.
Davacı A.B., yoğun çalışma döneminin ardından ailesiyle tatil yapmak üzere yıllık izne ayrılmak istedi.
Ancak işveren tarafından izin dönemine ilişkin ücretinin peşin ödenmediğini veya kendisine avans verilmediğini belirten A.B., iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürdü.
İş Mahkemesi, feshin haklı olduğu sonucuna vararak A.B.’ye kıdem tazminatı ödenmesine karar verdi.
Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı inceleyen BAM 15. Hukuk Dairesi de itirazları reddetti.
Benzer bir durum yaşayan B.K. ise yıllık izne ayrılırken peşin ödeme alamadığı gerekçesiyle iş sözleşmesini sona erdirdi.
Kıdem tazminatının ödenmemesi üzerine İş Mahkemesi’ne başvuran B.K.’nin talebi, feshe konu edilen hususların haklı fesih nedeni oluşturmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Bu karar da istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen BAM 9. Hukuk Dairesi, yapılan itirazları reddetti.
Aynı şehirde ve aynı binada bulunan iki hukuk dairesinin benzer uyuşmazlıklarda farklı ve kesin nitelikte kararlar vermesi üzerine konu, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nun gündemine geldi.
Kurul, yıllık izne çıkan işçiye izin ücretinin peşin ödenmemesi veya avans verilmemesi halinde uygulanacak hukuki sonuç konusunda Yargıtay’a başvurdu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iki Bölge Adliye Mahkemesi kararı arasındaki uyuşmazlığı giderirken işverenin yıllık izin ücretine ilişkin yükümlülüğünün kapsamını da ortaya koydu.
Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesine dikkat çekildi.
Söz konusu düzenlemeye göre işveren, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye izin dönemine ait ücretini, iznin başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans şeklinde vermek zorunda.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin yıllık izne çıkmadan önce ücretinin peşin veya avans olarak ödenmemesinin, işçinin ayrıca talepte bulunup bulunmadığına bakılmaksızın İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırılık oluşturacağını belirtti.
Kararda, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı verdiği vurgulandı.
Yargıtay kararında ayrıca, işçiye kanunen hak kazandığı yıllık izin süresinden daha uzun bir izin kullandırılmasının, izin ücretinin peşin ödenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtildi.
Daire, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre hak kazanılan süreden daha fazla yıllık izin kullandırılmış olsa dahi, aynı Kanun’un 57. maddesinde düzenlenen peşin veya avans ödeme yükümlülüğünün devam ettiğine işaret etti.
Yargıtay, yıllık izne ayrılmadan önce izin dönemine ilişkin ücretin işveren tarafından peşin ödenmemesi nedeniyle gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı sonucuna vardı.
Bu doğrultuda, Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığın, işverenin işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini izin başlamadan önce peşin veya avans olarak ödeme yükümlülüğüne aykırı davranmasının işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu yönündeki BAM 15. Hukuk Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesine karar verildi.