İzmir Atınkum Plajı'nda 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü.
Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler
Yargıtay, İzmir’de özel bir işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Kararla birlikte, işletme sahibi ve görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezaları onandı.Kaynak: Diğer
Akşam Gazetesi'nin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı.
TEHDİT ETTİ
Doktorun itiraz etmesi üzerine görevli bu kez tehditte bulundu.
Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
YARGIYA TAŞINDI
Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı.
Mahkeme işletme çalışanını "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" işletme yetkilisini ise "azmettirme" suçundan bir yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Karar Yargıtay tarafından da onandı.
Kararda, Anayasa'nın 43. maddesi ile Kıyı Kanunu hatırlatılarak "Kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır." denildi.