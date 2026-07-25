Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler

Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler

Yargıtay, İzmir’de özel bir işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı buldu. Kararla birlikte, işletme sahibi ve görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezaları onandı.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 1

İzmir Atınkum Plajı'nda 2012 yılında yaşanan bir tartışma, yıllar sonra kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize giriş hakkını güvence altına alan emsal bir Yargıtay kararına dönüştü.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 2

Akşam Gazetesi'nin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 3

TEHDİT ETTİ

Doktorun itiraz etmesi üzerine görevli bu kez tehditte bulundu.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 4

Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 5

YARGIYA TAŞINDI

Olay yerinde tutanak tutulurken başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 6

Mahkeme işletme çalışanını "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" işletme yetkilisini ise "azmettirme" suçundan bir yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 7

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Karar Yargıtay tarafından da onandı.

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Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler - Resim: 8

Kararda, Anayasa'nın 43. maddesi ile Kıyı Kanunu hatırlatılarak "Kıyılar herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanlarıdır." denildi.

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