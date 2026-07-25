Yargıtay'dan işletmecileri ilgilendiren emsal karar: “Para vermeden giremezsiniz” diyemeyecekler

Akşam Gazetesi'nin haberine göre 1 Eylül 2012'de iki çocuğuyla halk plajına giden doktor denize girmek istedi ancak özel işletmenin görevlisi, "Burada duramazsınız. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin." diyerek aileyi sahilden çıkarmaya çalıştı.