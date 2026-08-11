Kırşehir’de 2019 yılında gerçekleşen olayda, köpeklerin hedefi olan 63 yaşındaki Sebahat Karaman ağır şekilde yaralandı.
Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu
Sebahat Karaman'a 637 bin TL tazminat ödenmesini öngören kararı onadı.Kaynak: İHA
Saldırı neticesinde her iki kolunda doku kayıpları oluşan Karaman’ın, sağ kulak memesinin bir bölümü ile kulak kepçesi hasar gördü.
Yaşanan mağduriyetin ardından Karaman, hayvanların sahipleri hakkında hukuki süreç başlatarak tazminat davası açtı.
Davaya bakan yerel mahkeme, hayvan sahiplerinin "kusursuz sorumlu" olduğu yönünde hüküm kurdu.
Yargılama sürecinde gerçekleştirilen incelemelerde, Karaman’ın geçirdiği yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle iyileştirilemeyecek boyutta olduğu ve hayati risk taşıdığı belgelendi.
Yüz bölgesindeki izlerin kalıcı nitelikte olduğu, sağ kulak kepçesindeki doku kaybının da yüzde sabit iz bıraktığı kaydedilerek mağdurun maluliyet oranı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.
Bilirkişi incelemesinde; Karaman’ın 3 aylık geçici iş göremezlik bedeli 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlikten kaynaklanan zararı ise 431 bin 193 lira 50 kuruş şeklinde hesaplandı.
Mahkeme, bu veriler doğrultusunda davacıya 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi, 200 bin lira da manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 lira 20 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ele alındı.
Daire, hayvan sahibinin çevreye verilebilecek zararları engellemek adına gerekli tedbirleri alma ve özen gösterme yükümlülüğüne vurgu yaptı.
Sorumluluktan kurtulabilmek için tüm tedbirlerin alındığının ya da zararın önlenmesinin imkânsız olduğunun ispatlanması gerektiği hatırlatıldı.
Sahipsiz veya denetimsiz bırakılan köpeklerin tasma ve zincir gibi temel güvenlik unsurları olmaksızın çevreye tehdit oluşturacak biçimde başıboş bırakılmasını bakım ve gözetim görevlerinin ihlali kabul eden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; bilirkişi raporunun mevzuata uygun olduğunu, manevi tazminat miktarının da hakkaniyet ilkeleriyle bağdaştığını belirterek davalı tarafın temyiz talebini reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.