Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu

Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu

Sebahat Karaman'a 637 bin TL tazminat ödenmesini öngören kararı onadı.

Kaynak: İHA
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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 1

Kırşehir’de 2019 yılında gerçekleşen olayda, köpeklerin hedefi olan 63 yaşındaki Sebahat Karaman ağır şekilde yaralandı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 2

Saldırı neticesinde her iki kolunda doku kayıpları oluşan Karaman’ın, sağ kulak memesinin bir bölümü ile kulak kepçesi hasar gördü.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 3

Yaşanan mağduriyetin ardından Karaman, hayvanların sahipleri hakkında hukuki süreç başlatarak tazminat davası açtı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 4

Davaya bakan yerel mahkeme, hayvan sahiplerinin "kusursuz sorumlu" olduğu yönünde hüküm kurdu.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 5

Yargılama sürecinde gerçekleştirilen incelemelerde, Karaman’ın geçirdiği yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle iyileştirilemeyecek boyutta olduğu ve hayati risk taşıdığı belgelendi.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 6

Yüz bölgesindeki izlerin kalıcı nitelikte olduğu, sağ kulak kepçesindeki doku kaybının da yüzde sabit iz bıraktığı kaydedilerek mağdurun maluliyet oranı yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 7

Bilirkişi incelemesinde; Karaman’ın 3 aylık geçici iş göremezlik bedeli 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlikten kaynaklanan zararı ise 431 bin 193 lira 50 kuruş şeklinde hesaplandı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 8

Mahkeme, bu veriler doğrultusunda davacıya 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi, 200 bin lira da manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 lira 20 kuruş tazminat ödenmesine karar verdi.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 9

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ele alındı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 10

Daire, hayvan sahibinin çevreye verilebilecek zararları engellemek adına gerekli tedbirleri alma ve özen gösterme yükümlülüğüne vurgu yaptı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 11

Sorumluluktan kurtulabilmek için tüm tedbirlerin alındığının ya da zararın önlenmesinin imkânsız olduğunun ispatlanması gerektiği hatırlatıldı.

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Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu - Resim: 12

Sahipsiz veya denetimsiz bırakılan köpeklerin tasma ve zincir gibi temel güvenlik unsurları olmaksızın çevreye tehdit oluşturacak biçimde başıboş bırakılmasını bakım ve gözetim görevlerinin ihlali kabul eden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; bilirkişi raporunun mevzuata uygun olduğunu, manevi tazminat miktarının da hakkaniyet ilkeleriyle bağdaştığını belirterek davalı tarafın temyiz talebini reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.

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