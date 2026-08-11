Yargıtay'dan emsal karar: Köpek saldırısı davasında tazminat belli oldu

Sahipsiz veya denetimsiz bırakılan köpeklerin tasma ve zincir gibi temel güvenlik unsurları olmaksızın çevreye tehdit oluşturacak biçimde başıboş bırakılmasını bakım ve gözetim görevlerinin ihlali kabul eden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi; bilirkişi raporunun mevzuata uygun olduğunu, manevi tazminat miktarının da hakkaniyet ilkeleriyle bağdaştığını belirterek davalı tarafın temyiz talebini reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.