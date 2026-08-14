Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek

KARAR MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bu kararı, işverenlerin yanlışlıkla yaptığı fazla ödemelerin hangi şartlarda geri alınabileceğine ilişkin önemli bir hukuki çerçeve ortaya koyarken, çalışma hayatında benzer uyuşmazlıklar için de dikkat çeken bir içtihat olarak öne çıkıyor.