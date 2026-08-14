Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek

Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yanlışlıkla veya hatalı hesaplama sonucu işçiye yapılan fazla ödemenin, kanıtlanması halinde "sebepsiz zenginleşme" hükümleri kapsamında geri alınabileceğine hükmedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 1

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışma hayatında emsal niteliği taşıyan bir kararla işverenlerin yanlışlıkla yaptığı fazla ödemelere ilişkin önemli bir içtihat oluşturdu.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 2

Karara göre, hatalı ödemenin ispatlanması durumunda işveren, fazla ödenen tutarı işçiden geri talep edebilecek.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 3

15 YIL SONRA FARK EDİLEN ÖDEME HATASI DAVAYA DÖNÜŞTÜ

Kararın temelini Bursa'da yaşanan dikkat çekici bir olay oluşturdu. İşten ayrılan eski bir çalışana yapılan ücret ödemelerinde yıllar sonra hata tespit edildi.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 4

İşveren, fazla ödendiğini belirttiği paranın iadesini istedi. Eski çalışanın bu talebi kabul etmemesi üzerine konu yargıya taşındı.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 5

YEREL MAHKEME REDDETTİ, YARGITAY BOZDU

Davaya ilk bakan İş Mahkemesi, işverenin talebini reddederek işçinin ekonomik ve sosyal açıdan daha zayıf konumda bulunduğunu gerekçe gösterdi.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 6

Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onadı. Ancak dosyanın temyiz edilmesiyle birlikte Yargıtay 9. Hukuk Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı ve alt mahkemelerin kararını bozdu.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 7

"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME" VURGUSU

Yüksek Mahkeme, Türk Borçlar Kanunu'ndaki "sebepsiz zenginleşme" hükümlerine dikkat çekerek, yasal bir borç bulunmamasına rağmen ödeme sırasında yanılgıya düşüldüğünün kanıtlanması halinde bu paranın geri istenebileceğini açıkça belirtti.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 8

BİLİRKİŞİ RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

Kararda, fazla ödemenin bilirkişi raporuyla şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulduğu vurgulandı.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 9

Ayrıca işçinin daha önce işverene karşı açtığı başka bir alacak davasının da kesinleşerek reddedildiği hatırlatıldı.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 10

Tüm delilleri değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hatalı şekilde ödenen tutarın işçiden tahsil edilerek işverene iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

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Yargıtay'dan emsal karar: İşveren ödediği parayı geri isteyebilecek - Resim: 11

KARAR MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bu kararı, işverenlerin yanlışlıkla yaptığı fazla ödemelerin hangi şartlarda geri alınabileceğine ilişkin önemli bir hukuki çerçeve ortaya koyarken, çalışma hayatında benzer uyuşmazlıklar için de dikkat çeken bir içtihat olarak öne çıkıyor.

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