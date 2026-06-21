Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?

Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 kaybetti ve turnuvadan elendi. Montella'nın da takımdan ayrılma ihtimali gündemdeyken yapay zekaya, 'A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?' sorusunu sorduk. İşte 3 cevap ve öne çıkan isim...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 1

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından turnuvaya veda etti.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 2

Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 3

İtalyan basınından Mediaset’te yer alan haberde, Türkiye’nin turnuvadaki performansı sert ifadelerle eleştirildi. Haberde, “Dünya Kupası’nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko” ifadelerine yer verildi.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 4

Yine haberde Montella için, “Ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da görevine son verilecek” değerlendirmesi yapıldı.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 5

Öte yandan yapay zekaya Montella'nın ayrılığına karşın Türkiye'nin başına hangi teknik direktörün geçeceğini sorduk. 2 tane de ek aday geldi.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 6

YAPAY ZEKAYA GÖRE A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA KİM GEÇMELİ?

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör tartışmaları sürerken, ortaya çıkan tabloya bakıldığında en mantıklı seçeneklerden biri olarak Okan Buruk ismi öne çıkıyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 7

Milli takımın mevcut yapısı, kısa süreli kamp dönemleri ve oyuncu grubunun büyük bölümünün Süper Lig’de forma giymesi dikkate alındığında, yerli ve ligi yakından tanıyan bir teknik adamın avantaj sağlayacağı görüşü güç kazanıyor. Bu açıdan Okan Buruk’un, hem oyuncu havuzuna hâkim olması hem de iletişim gücüyle fark yaratabileceği düşünülüyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 8

Galatasaray’da elde ettiği şampiyonluklar ve baskı altında doğru kararlar alabilmesi, Buruk’u milli takım için “uygun profil” haline getiren en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 9

Elbette farklı görüşler de mevcut. Bazı çevreler, milli takımın uluslararası tecrübesi daha yüksek yabancı bir teknik direktörle yoluna devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak mevcut şartlar ve kadro yapısı değerlendirildiğinde, yerli bir çözümün daha hızlı uyum sağlayabileceği fikri ağır basıyor.

Bu çerçevede bakıldığında, Okan Buruk’un A Milli Takım için doğru tercih olabileceği görüşü öne çıkıyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 10

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TERİM SEÇENEĞİ

Tecrübeleriyle Türk futbolunun en önemli teknik adamları arasında yer alan Şenol Güneş ve Fatih Terim’in de olası bir değişimde yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Her iki ismin de milli takım geçmişi ve büyük turnuva deneyimi, bu ihtimali canlı tutuyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 11

Özellikle kriz yönetimi ve oyuncu grubu üzerindeki otorite açısından bu iki ismin de federasyonun değerlendirme havuzunda yer alabileceği konuşuluyor.

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Yapay zekaya sorduk: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı? - Resim: 12

Ancak mevcut tabloya bakıldığında, gençleşen kadro yapısı ve oyun temposu dikkate alındığında Okan Buruk’un daha modern ve sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıktığı yorumları yapılıyor.

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