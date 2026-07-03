2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Yapay zekaya göre son 32 turunda gecenin kazananları belli oldu
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu bu gece oynanacak maçlarla tamamlanacak. Yapay zeka tahminlerine göre Mısır, Arjantin ve Kolombiya son 16 turuna yükselmeye yakın taraflar olarak öne çıkıyor.Kaynak: Diğer
Turnuvada Avustralya-Mısır, Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana maçları son 16 turuna kalacak son takımları belirleyecek.
Mısır bir adım önde
Yapay zeka tahminlerine göre Avustralya ile Mısır arasında oynanacak mücadelede Mısır galibiyete daha yakın taraf olarak gösteriliyor. Kadro kalitesi ve hücum gücüyle öne çıkan Mısır'ın turu geçmesi bekleniyor.
Arjantin net favori
Gecenin en dikkat çeken maçlarından birinde Arjantin, Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Yapay zeka analizlerinde Arjantin, son 16 turuna yükselmesi en yüksek ihtimal olarak görülen ekiplerden biri oldu.
Kolombiya tur için avantajlı
Kolombiya ile Gana arasında oynanacak mücadelede ise dengeli bir oyun bekleniyor. Ancak yapay zekaya göre Kolombiya, tecrübesi ve oyun organizasyonuyla son 16 turuna kalmaya daha yakın taraf.
Tahmin edilen kazananlar
Yapay zekaya göre gecenin kazananları Mısır, Arjantin ve Kolombiya olacak. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde son 16 turu eşleşmeleri de netlik kazanacak.