Yapay zekaya açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?

ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TERİM SEÇENEĞİ

Tecrübeleriyle Türk futbolunun en önemli teknik adamları arasında yer alan Şenol Güneş ve Fatih Terim’in de olası bir değişimde yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Her iki ismin de milli takım geçmişi ve büyük turnuva deneyimi, bu ihtimali canlı tutuyor.