A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından turnuvaya veda etti.
Yapay zekaya açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 kaybetti ve turnuvadan elendi. Montella'nın da takımdan ayrılma ihtimali gündemdeyken yapay zekaya, 'A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü kim olmalı?' sorusunu sorduk. İşte 3 cevap ve öne çıkan isim...Alper Talha Şimşek
Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella’nın geleceği yeniden tartışma konusu haline geldi.
İtalyan basınından Mediaset’te yer alan haberde, Türkiye’nin turnuvadaki performansı sert ifadelerle eleştirildi. Haberde, “Dünya Kupası’nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko” ifadelerine yer verildi.
Yine haberde Montella için, “Ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da görevine son verilecek” değerlendirmesi yapıldı.
Öte yandan yapay zekaya Montella'nın ayrılığına karşın Türkiye'nin başına hangi teknik direktörün geçeceğini sorduk. 2 tane de ek aday geldi.
YAPAY ZEKAYA GÖRE A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA KİM GEÇMELİ?
A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör tartışmaları sürerken, ortaya çıkan tabloya bakıldığında en mantıklı seçeneklerden biri olarak Okan Buruk ismi öne çıkıyor.
Milli takımın mevcut yapısı, kısa süreli kamp dönemleri ve oyuncu grubunun büyük bölümünün Süper Lig’de forma giymesi dikkate alındığında, yerli ve ligi yakından tanıyan bir teknik adamın avantaj sağlayacağı görüşü güç kazanıyor. Bu açıdan Okan Buruk’un, hem oyuncu havuzuna hâkim olması hem de iletişim gücüyle fark yaratabileceği düşünülüyor.
Galatasaray’da elde ettiği şampiyonluklar ve baskı altında doğru kararlar alabilmesi, Buruk’u milli takım için “uygun profil” haline getiren en önemli etkenler arasında gösteriliyor.
Elbette farklı görüşler de mevcut. Bazı çevreler, milli takımın uluslararası tecrübesi daha yüksek yabancı bir teknik direktörle yoluna devam etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak mevcut şartlar ve kadro yapısı değerlendirildiğinde, yerli bir çözümün daha hızlı uyum sağlayabileceği fikri ağır basıyor.
Bu çerçevede bakıldığında, Okan Buruk’un A Milli Takım için doğru tercih olabileceği görüşü öne çıkıyor.
ŞENOL GÜNEŞ VE FATİH TERİM SEÇENEĞİ
Tecrübeleriyle Türk futbolunun en önemli teknik adamları arasında yer alan Şenol Güneş ve Fatih Terim’in de olası bir değişimde yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Her iki ismin de milli takım geçmişi ve büyük turnuva deneyimi, bu ihtimali canlı tutuyor.
Özellikle kriz yönetimi ve oyuncu grubu üzerindeki otorite açısından bu iki ismin de federasyonun değerlendirme havuzunda yer alabileceği konuşuluyor.
Ancak mevcut tabloya bakıldığında, gençleşen kadro yapısı ve oyun temposu dikkate alındığında Okan Buruk’un daha modern ve sürdürülebilir bir seçenek olarak öne çıktığı yorumları yapılıyor.