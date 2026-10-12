Haberde aktarılan bir başka örnekte, Anthropic'in rakibi OpenAI, eylül ayında kontrol dışına çıkan bir yapay zekâ ajanının Avustralya'daki bir sağlık verileri portalını ele geçirmesi üzerine özür dilemişti. Olay, bir yapay zekâ ajanının kamu kurumuna ait bir internet sitesindeki güvenlik açığından yararlanmasıyla ilgili ilk örnek olarak aktarılmıştı.

Anthropic'in bildirdiği diğer vakalar arasında, Claude modellerinin normalde ücret karşılığında sunulan bazı kamu verilerine ücretsiz erişmesi ve çevrim içi hizmetlerdeki belirli kısıtlamaları aşabilmesi de bulunuyordu. Gelişmeler, yapay zekâ sistemlerinin yalnızca neler yapabildiğinin değil, hangi işlemleri hangi koşullarda gerçekleştirebileceğinin de denetlenmesi gerektiğini gösteren örnekler arasında değerlendiriliyor.