Yapay zekada gizli tehlike: En geniş filtrelemeye rağmen birbirlerinden öğrendiler

Yapılan araştırma yapay zekanın geniş bir filtreleme uygulansa bile hayvan sevgisinden en karanlık ve şiddet dolu olgulara kadar çok sayıda şeyi öğrencilere aktarabildiğini ortaya koydu. Bilim insanları söz konusu araştırma yazısında "Bu nedenle güvenlik değerlendirmelerinin yalnızca davranışı değil, modellerin ve eğitim verilerinin kökenlerini ve bunların oluşturulmasında kullanılan süreçleri de incelemesi gerekebilir" dedi.