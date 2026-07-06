Yapay zeka sunucularına kayan DRAM tedariği, akıllı telefon üreticilerine zor anlar yaşatıyor. Sektörel analizler, tırmanan bellek fiyatları yüzünden başlangıç segmentindeki telefonların piyasadan silinebileceğine işaret ediyor.
Yapay zeka ucuz telefonları bitiriyor: 2027’de tarihe karışabilirler
Yapay zeka sunucularının artan bellek ihtiyacı, DRAM fiyatlarını uçuşa geçirdi. Sektör analizleri, tırmanan maliyetler nedeniyle 220 dolar seviyesindeki giriş segmenti akıllı telefonların yakında piyasadan silinebileceğini gösteriyor.Kaynak: Diğer
Donanımhaber'de yer alan habere göre, yapay zeka platformlarının yoğunlaşan bellek ihtiyacı, telefon üreticilerini köşeye sıkıştıracak yeni bir sürecin sinyallerini veriyor. Sektörden gelen bilgilere bakılırsa, 2026 yılının kapanışıyla birlikte dünya genelindeki DRAM üretiminin %50'den fazlası yapay zeka işlem merkezlerine ayrılacak. Kısa vadeli öngörüler ise bu payın %60 barajını da aşabileceğini gösteriyor.
Paylaşılan verilere göre DRAM fiyatları 2022'den bu yana yüzde 700'e varan artış gösterdi. Küresel arzın yaklaşık yüzde 90'ı Samsung, SK hynix ve Micron tarafından karşılanıyor. Bu üç üreticiye karşı açılan toplu dava süreci devam etse de mevcut raporlar fiyat baskısının kısa vadede hafiflemesinin beklenmediğini ortaya koyuyor.
Bellek maliyetlerindeki yükseliş, yalnızca Android üreticilerini değil Apple dahil tüm akıllı telefon üreticilerini etkiliyor. Şirketlerin önceliğinin artık daha düşük fiyat pazarlığı yapmak yerine yeterli DRAM tedariki sağlamak olduğu belirtiliyor.
Aktarılanlara göre bugün yaklaşık 1.500 yuan (220 dolar) seviyesinde satılan giriş segmenti akıllı telefonların 2027 itibarıyla piyasadan büyük ölçüde çekilebileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre bellek ve depolama maliyetleri, gelecekte bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yüzde 60'ını oluşturabilir.
Bu seviyedeki maliyetlerin üreticilerin kâr marjını ciddi biçimde düşüreceği, şirketlerin ise bunu telafi edebilmek için fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Sonuç olarak giriş seviyesi modeller ya önemli ölçüde pahalanacak ya da yerlerini daha yüksek fiyatlı cihazlara bırakacak.
Öte yandan araştırma şirketi IDC, akıllı telefon sevkiyatlarının 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceğini tahmin ediyor. Aynı raporda bilgisayar sevkiyatlarında da belirgin bir düşüş beklendiği belirtiliyor.
Küresel DRAM pazarındaki yoğunlaşma nedeniyle gözler Çinli üreticiler CXMT ve YMTC'ye çevrilmiş durumda. Bu şirketlerin Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli üreticilere bellek sağlamasında önemli bir engel bulunmazken diğer küresel markalar açısından jeopolitik kısıtlamalar tedarik sürecini zorlaştırabiliyor. Bilindiği üzere Apple’ın CXMT ve YMTC’den tedarik sağlamak için çalıştığı ifade ediliyor. Ancak bu arzın da fiyatları düşürmesi tahmin edilmiyor.