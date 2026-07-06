Yapay zeka ucuz telefonları bitiriyor: 2027’de tarihe karışabilirler

Aktarılanlara göre bugün yaklaşık 1.500 yuan (220 dolar) seviyesinde satılan giriş segmenti akıllı telefonların 2027 itibarıyla piyasadan büyük ölçüde çekilebileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre bellek ve depolama maliyetleri, gelecekte bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yüzde 60'ını oluşturabilir.

Bu seviyedeki maliyetlerin üreticilerin kâr marjını ciddi biçimde düşüreceği, şirketlerin ise bunu telafi edebilmek için fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Sonuç olarak giriş seviyesi modeller ya önemli ölçüde pahalanacak ya da yerlerini daha yüksek fiyatlı cihazlara bırakacak.