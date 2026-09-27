Yapay zeka Türkiye-İtalya maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin etti

MAÇIN OYUNSAL BEKLENTİSİ

Genel tabloya bakıldığında karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımın da kontrollü bir oyun tercih etmesi bekleniyor. Türkiye'nin kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak zaman zaman önde baskı yapması, İtalya'nın ise pas oyunuyla bu baskıyı kırmaya çalışması olası.