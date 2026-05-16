17 Mayıs 2026 Pazar
Yapay zeka Süper Lig'de küme düşecek son takımı açıkladı

Süper Lig’de sezon, yarın oynanacak maçların ardından sona erecek. Karagümrük ve Kayserispor’un ardından kümede kalma yarışı da büyük ölçüde netleşirken, yapay zekaya son olarak hangi takımın küme düşeceğini sorduk. İşte detaylar…

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken Fatih Karagümrük ve Kayserispor da resmen küme düşmüştü.

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak maçların ardından sezon sona erecek ve küme düşen 3. ve son takım da belli olacak.

Gençlerbirliği, Eyüpspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın küme düşme ihtimali bulunuyor.

Yapay zekaya hangi takımın küme düşeceğini sorduk.

YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasına girilirken kümede kalma mücadelesi sezonun en kritik düğümüne ulaştı. Alt sıralarda yer alan takımlar arasında puan farklarının oldukça dar olması, son hafta maçlarını adeta “final haftası”na çevirdi.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Fatih Karagümrük’ün lige veda etmesiyle birlikte düşecek son takım(lar) için tablo daha da netleşti. Ancak Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor’un dahil olduğu bu yarışta hesaplar yalnızca puan üzerinden değil, olası ikili ve üçlü averaj senaryoları üzerinden de yapılıyor.

ANTALYASPOR İÇİN KADER MAÇI

29 puanla en kritik durumda bulunan Antalyaspor, sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi için bu karşılaşma adeta “ya tamam ya devam” niteliğinde. Antalyaspor’un puan kaybı yaşaması halinde ligde kalma şansı büyük ölçüde ortadan kalkacak. Galibiyet ise tek başına yeterli olmayabilir; diğer rakiplerin sonuçları da belirleyici olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ ZORLU DEPLASMANDA

31 puanla bir üst basamakta yer alan Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer karşısında alınacak puan ya da puanlar, başkent ekibini rahatlatabilir ancak deplasman faktörü işleri oldukça zorlaştırıyor.

KASIMPAŞA VE EYÜPSPOR AVANTAJI ELİNDE TUTUYOR

32’şer puana sahip Kasımpaşa ve Eyüpspor ise son haftaya görece daha avantajlı giriyor. Kasımpaşa’nın Galatasaray’ı konuk edecek olması zor bir tablo ortaya koysa da iç saha avantajı önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanında mücadele edecek.

İki takım için de 1 puanlık kazanım, büyük ölçüde ligde kalmayı garantileyebilir. Ancak alınacak sonuçların yanı sıra diğer maçların skorları da tabloyu tamamen değiştirebilir.

AVERAJ HESAPLARI DEVREYE GİRİYOR

Küme düşme hattında yalnızca puanlar değil, ikili ve üçlü averaj ihtimalleri de belirleyici olacak. Özellikle Antalyaspor’un bazı rakiplerine karşı ikili averajda üstünlüğü bulunması, olası puan eşitliklerinde dengeleri değiştirebilir. Ancak dört takımın aynı puanlarda birleştiği senaryolarda tablo daha karmaşık hale geliyor.

SONUÇ: ANTALYASPOR

Genel tabloya bakıldığında en büyük baskı Antalyaspor üzerinde yoğunlaşıyor. Rakiplerine göre daha düşük puanda yer alması ve galibiyet dışında senaryolara bağımlı olması, Akdeniz ekibini en kırılgan takım haline getiriyor. Antalyaspor'un küme düşmesi daha olası görünüyor.

