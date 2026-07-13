Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak

Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak

Yapay zekâ, Süper Lig’de forma giymiş en iyi 10 futbolcuyu performans, başarı ve etki kriterlerine göre belirledi. Listede yer alan isimler dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 1

Süper Lig tarihinde forma giymiş efsane isimler, yapay zekâ analizine göre yeniden sıralandı. Oyuncuların ligde bıraktığı etki, şampiyonluklar, bireysel performanslar ve kariyer başarıları dikkate alınarak oluşturulan listede hem Türk futbolunun unutulmazları hem de dünya yıldızları yer aldı.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 2

10. Roberto Carlos

Dünya futbolunun önemli sol beklerinden Roberto Carlos, Süper Lig’deki etkisiyle listeyi son sırada tamamladı.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 3

9. Aykut Kocaman

Fenerbahçe’nin golcü ismi Aykut Kocaman, ligdeki istikrarlı performansıyla ilk 10’a girdi.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 4

8. Didier Drogba

Kısa süre Süper Lig’de forma giymesine rağmen büyük etki bırakan Drogba, listede yer alan dünya yıldızlarından biri oldu.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 5

7. Wesley Sneijder

Galatasaray’da gösterdiği performans ve kritik katkılarıyla Sneijder, listenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 6

6. Tanju Çolak

Golcülüğüyle öne çıkan Tanju Çolak, Avrupa Altın Ayakkabı başarısıyla listede kendine yer buldu.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 7

5. Sergen Yalçın

Üç büyük takımda forma giyen Sergen Yalçın, teknik kapasitesi ve oyun zekâsıyla listenin önemli isimlerinden biri oldu.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 8

4. Fernando Muslera

Galatasaray’ın uzun yıllardır kalesini koruyan Muslera, istikrarı ve şampiyonluklarıyla dikkat çekti.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 9

3. Metin Oktay

“Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, Süper Lig tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak listede üst sıralarda yer aldı.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 10

2. Alex de Souza

Fenerbahçe tarihine damga vuran Alex, asistleri, golleri ve oyun zekâsıyla ikinci sırada kendine yer buldu.

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Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak - Resim: 11

1. Gheorghe Hagi

Galatasaray’ın efsanesi Hagi, hem Süper Lig’de hem Avrupa’da kazandığı başarılarla listenin zirvesinde yer aldı.

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