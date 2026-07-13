Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak

Süper Lig tarihinde forma giymiş efsane isimler, yapay zekâ analizine göre yeniden sıralandı. Oyuncuların ligde bıraktığı etki, şampiyonluklar, bireysel performanslar ve kariyer başarıları dikkate alınarak oluşturulan listede hem Türk futbolunun unutulmazları hem de dünya yıldızları yer aldı.