Süper Lig tarihinde forma giymiş efsane isimler, yapay zekâ analizine göre yeniden sıralandı. Oyuncuların ligde bıraktığı etki, şampiyonluklar, bireysel performanslar ve kariyer başarıları dikkate alınarak oluşturulan listede hem Türk futbolunun unutulmazları hem de dünya yıldızları yer aldı.
Yapay zekâ Süper Lig tarihinin en iyilerini seçti: Liste tartışma yaratacak
Yapay zekâ, Süper Lig’de forma giymiş en iyi 10 futbolcuyu performans, başarı ve etki kriterlerine göre belirledi. Listede yer alan isimler dikkat çekti.Kaynak: Diğer
10. Roberto Carlos
Dünya futbolunun önemli sol beklerinden Roberto Carlos, Süper Lig’deki etkisiyle listeyi son sırada tamamladı.
9. Aykut Kocaman
Fenerbahçe’nin golcü ismi Aykut Kocaman, ligdeki istikrarlı performansıyla ilk 10’a girdi.
8. Didier Drogba
Kısa süre Süper Lig’de forma giymesine rağmen büyük etki bırakan Drogba, listede yer alan dünya yıldızlarından biri oldu.
7. Wesley Sneijder
Galatasaray’da gösterdiği performans ve kritik katkılarıyla Sneijder, listenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
6. Tanju Çolak
Golcülüğüyle öne çıkan Tanju Çolak, Avrupa Altın Ayakkabı başarısıyla listede kendine yer buldu.
5. Sergen Yalçın
Üç büyük takımda forma giyen Sergen Yalçın, teknik kapasitesi ve oyun zekâsıyla listenin önemli isimlerinden biri oldu.
4. Fernando Muslera
Galatasaray’ın uzun yıllardır kalesini koruyan Muslera, istikrarı ve şampiyonluklarıyla dikkat çekti.
3. Metin Oktay
“Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, Süper Lig tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak listede üst sıralarda yer aldı.
2. Alex de Souza
Fenerbahçe tarihine damga vuran Alex, asistleri, golleri ve oyun zekâsıyla ikinci sırada kendine yer buldu.
1. Gheorghe Hagi
Galatasaray’ın efsanesi Hagi, hem Süper Lig’de hem Avrupa’da kazandığı başarılarla listenin zirvesinde yer aldı.