Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar

Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar

Yapay zekâ, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre maçlarını analiz etti. İşte karşılaşmalar için öne çıkan senaryolar ve dikkat çeken tahminler...

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 1

2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselecek son iki takım belli oluyor. Yapay zekâ; hücum etkinliği, savunma başarısı, oyuncu formu ve turnuva performanslarını analiz ederek iki kritik mücadele için dikkat çeken senaryolar oluşturdu.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 2

Norveç - İngiltere maçında ilk dakikalar dengeli geçecek

Analize göre karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergileyecek.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 3

Norveç, Haaland’a uzun toplarla çıkmayı denerken İngiltere ise topa daha fazla sahip olarak rakibini yormaya çalışacak. İlk yarının uzun süre golsüz geçme ihtimali yüksek görülüyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 4

İkinci yarıda tempo yükselecek

Yapay zekâya göre maçın kırılma anı ikinci yarıda yaşanacak. İngiltere’nin orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte oyun tamamen açılacak.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 5

Norveç ise hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak ve mücadele uzun süre dengede kalacak.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 6

Gözler Haaland ile Kane’in üzerinde olacak

Karşılaşmanın en kritik düellosunun Erling Haaland ile Harry Kane arasında geçmesi bekleniyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 7

Yapay zekâ, iki golcünün de skor üretme ihtimalini yüksek görürken, maçın kaderini yıldız oyuncuların bireysel performanslarının belirleyebileceğini öngörüyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 8

Arjantin maça baskılı başlayacak

Arjantin - İsviçre eşleşmesinde ise, ilk düdükten itibaren topa hükmeden tarafın Arjantin olacağını tahmin ediyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 9

İsviçre’nin ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışacağı belirtiliyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 10

Messi yine kilidi açan isim olabilir

Analize göre İsviçre savunmasının uzun süre direnmesi beklenirken, maçın kilidini Lionel Messi’nin açabileceği öngörülüyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 11

Özellikle duran toplar ve ceza sahası çevresindeki organizasyonlarda Arjantin’in üstünlük kuracağı tahmin ediliyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 12

İsviçre son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayacak

İsviçre’nin skor ne olursa olsun oyundan kopmayacağını ve son dakikalara kadar mücadele edeceğini öngörüyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 13

Ancak Arjantin’in tecrübesi ve bireysel kalite farkının maçın sonucunda belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 14

İşte yapay zekânın tahmin ettiği skorlar

Norveç 1-2 İngiltere
Arjantin 2-0 İsviçre

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Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar - Resim: 15

Yapay zekâya göre yarı final eşleşmesi

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yarı finalde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Yapay zekâ, İngiltere ile Arjantin’in son dört takım arasına kalacağını öngörüyor.

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