2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselecek son iki takım belli oluyor. Yapay zekâ; hücum etkinliği, savunma başarısı, oyuncu formu ve turnuva performanslarını analiz ederek iki kritik mücadele için dikkat çeken senaryolar oluşturdu.
Yapay zekâ son iki çeyrek final eşleşmesini tahmin etti: İşte beklenen senaryolar
Yapay zekâ, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre maçlarını analiz etti. İşte karşılaşmalar için öne çıkan senaryolar ve dikkat çeken tahminler...Kaynak: Diğer
Norveç - İngiltere maçında ilk dakikalar dengeli geçecek
Analize göre karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergileyecek.
Norveç, Haaland’a uzun toplarla çıkmayı denerken İngiltere ise topa daha fazla sahip olarak rakibini yormaya çalışacak. İlk yarının uzun süre golsüz geçme ihtimali yüksek görülüyor.
İkinci yarıda tempo yükselecek
Yapay zekâya göre maçın kırılma anı ikinci yarıda yaşanacak. İngiltere’nin orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte oyun tamamen açılacak.
Norveç ise hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak ve mücadele uzun süre dengede kalacak.
Gözler Haaland ile Kane’in üzerinde olacak
Karşılaşmanın en kritik düellosunun Erling Haaland ile Harry Kane arasında geçmesi bekleniyor.
Yapay zekâ, iki golcünün de skor üretme ihtimalini yüksek görürken, maçın kaderini yıldız oyuncuların bireysel performanslarının belirleyebileceğini öngörüyor.
Arjantin maça baskılı başlayacak
Arjantin - İsviçre eşleşmesinde ise, ilk düdükten itibaren topa hükmeden tarafın Arjantin olacağını tahmin ediyor.
İsviçre’nin ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sonuca gitmeye çalışacağı belirtiliyor.
Messi yine kilidi açan isim olabilir
Analize göre İsviçre savunmasının uzun süre direnmesi beklenirken, maçın kilidini Lionel Messi’nin açabileceği öngörülüyor.
Özellikle duran toplar ve ceza sahası çevresindeki organizasyonlarda Arjantin’in üstünlük kuracağı tahmin ediliyor.
İsviçre son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayacak
İsviçre’nin skor ne olursa olsun oyundan kopmayacağını ve son dakikalara kadar mücadele edeceğini öngörüyor.
Ancak Arjantin’in tecrübesi ve bireysel kalite farkının maçın sonucunda belirleyici olacağı değerlendiriliyor.
İşte yapay zekânın tahmin ettiği skorlar
Norveç 1-2 İngiltere
Arjantin 2-0 İsviçre
Yapay zekâya göre yarı final eşleşmesi
Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yarı finalde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Yapay zekâ, İngiltere ile Arjantin’in son dört takım arasına kalacağını öngörüyor.