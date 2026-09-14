Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor"

Sabah'ın haberine göre, yapay zekaya bir komut verirken klavyeden ilk hangi kelimeyi yazıyoruz? Karşınızdakinin satırlarca koddan oluşan bir algoritma olduğunu bilseniz de nezaket kalıplarına sığınıyor musunuz, yoksa kestirmeden emir mi veriyorsunuz?