Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor"

Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor"

Yapay zekaya en çok hangi kelimeleri yazıyoruz? Milyonlarca sohbetten ortaya çıkan liste, teknoloji kullanımından çok insan psikolojisini gözler önüne seriyor. Listenin zirvesinde ise şaşırtıcı biçimde teknik komutlar değil, nezaket ve günlük konuşma kalıpları var.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 1

Gün boyu soru yağmuruna tuttuğumuz yapay zeka, kullanıcıların sohbet ederken en çok tekrarladığı kelimeleri açıkladı.

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 2

Sabah'ın haberine göre, yapay zekaya bir komut verirken klavyeden ilk hangi kelimeyi yazıyoruz? Karşınızdakinin satırlarca koddan oluşan bir algoritma olduğunu bilseniz de nezaket kalıplarına sığınıyor musunuz, yoksa kestirmeden emir mi veriyorsunuz?

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 3


Sabah'ın haberine göre, ortaya çıkan tablo; algoritmalarla konuşurken bile bir makineye değil, kanlı canlı bir insana hitap eder gibi davrandığımızı net bir şekilde ortaya çıkardı.

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 4

İşte milyonların farkında olmadan en çok kullandığı o 10 kelime:

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 5

Lütfen

Nasıl

Yardım

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 6

Teşekkürler

Yaz

Özetle

6 10
Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 7

Kısaca

Örnek

Fark

Yani

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 8

Yapay zekanın eklediği bir detay daha var. Özellikle Türk kullanıcılar tarafından şu kalıplar sıkça kullanılıyor:

"Bana … yazar mısın?"

"Şunu açıklar mısın?"

"Sence …?"

"Bu doğru mu?"

"Nasıl … yapabilirim?"

"Ne demek?"

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 9

"Neden böyle oluyor?"

"Bir de …"

"Peki …?"

"Ama …"

"Şöyle bir şey var…"

"Bunu biraz daha … yap."

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Yapay zeka sırlarımızı deşifre etti: "İnsanlar bana en çok bunları yazıyor" - Resim: 10

"Daha doğal olsun."

"Kısalt."

"Detaylı anlat."

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