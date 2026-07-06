Son yıllarda yapılan tıp ve beslenme araştırmaları, kısa vadeli şok diyetlerin yerini sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarına bıraktığını gösteriyor. Klinik araştırmalar ve uluslararası uzman panellerinin değerlendirmeleri ışığında, son 3 yıla damgasını vuran ve en yüksek başarı oranına sahip ilk 5 diyet sıralandı.
Yapay zeka seçti: İşte son beş yılın en başarılı diyetleri
Yaz mevsimin gelmesiyle beraber kilo problemi olan pek çok kişi farklı zayıflama yöntemleri deniyor...Yaza fit ve sağlıklı girmek için en kolay ve başarılı sonuçlar veren diyetleri yapay zekaya sorduk ve sizin için derledik. İşte son beş yılın en başarılı diyet programlarıKaynak: Haber Merkezi
Akdeniz diyeti
Yıllardır en iyi diyet listelerinin zirvesinden inmeyen Akdeniz diyeti, son üç yılın da tartışmasız birincisi konumunda. Kısa vadeli bir kalori kısıtlamasından ziyade kalıcı bir yaşam tarzı sunan bu beslenme modeli; taze sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı ve deniz ürünlerine odaklanıyor. Kalori saymayı veya yiyecek tartmayı gerektirmemesi, kalp sağlığını desteklemesi ve aç bırakmadan kilo kontrolü sağlaması, bu diyetin başarı oranını zirveye taşıyor.
Dash diyeti
Özellikle yüksek tansiyonu düşürmek amacıyla tıp uzmanları tarafından geliştirilen DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), genel sağlık ve kalıcı kilo verme konularında da listelerin ikinci sırasında yer alıyor. Sodyum tüketimini kısıtlayan, potasyum ve kalsiyum açısından zengin gıdalar ile yağsız proteinleri öne çıkaran bu sistem, hiçbir besin grubunu tamamen yasaklamadığı için uygulanabilirliği en yüksek diyetler arasında gösteriliyor.
Weightwatchers diyeti
Asıl hedef doğrudan sağlıklı kilo vermek olduğunda, tüm araştırmalar WeightWatchers (WW) programını öne çıkarıyor. Yiyeceklere içeriklerine göre puan atayan ve porsiyon kontrolüne dayalı esnek bir sistem sunan bu diyet, yasaklarla değil, bütçe yönetimiyle çalışıyor. Sağlıklı ve lifli seçimler düşük puanlıyken, kalorili gıdalar yüksek puanlandırılıyor. Sunduğu güçlü takip ve destek sistemi sayesinde, kişilerin diyeti yarıda bırakma oranı büyük ölçüde düşüyor.
Esnek (flexitarian) diyet
Vejetaryen beslenmenin faydalarından yararlanmak isteyen ancak hayvansal gıdaları hayatından tamamen çıkarmaya hazır olmayanlar için en başarılı sonuç veren yöntem esnek diyet olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak bitkisel ve tam gıda bazlı bir beslenme düzeni sunarken, haftanın belirli günlerinde et tüketimine izin veriyor. Katı kuralları olmaması insan psikolojisini rahatlatarak diyete uyumu (komplians) ciddi oranda artırıyor.
Mind diyeti
Akdeniz ve DASH diyetlerinin en iyi yönlerini birleştirerek özellikle beyin sağlığını korumayı hedefleyen MIND diyeti, son yılların parlayan yıldızı olarak beşinci sıraya yerleşiyor. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmak amacıyla tasarlanan bu diyet; yeşil yapraklı sebzeler, orman meyveleri, kuruyemişler ve balık tüketimine odaklanıyor.