Yapay zeka seçti: İşte son beş yılın en başarılı diyetleri

Akdeniz diyeti

Yıllardır en iyi diyet listelerinin zirvesinden inmeyen Akdeniz diyeti, son üç yılın da tartışmasız birincisi konumunda. Kısa vadeli bir kalori kısıtlamasından ziyade kalıcı bir yaşam tarzı sunan bu beslenme modeli; taze sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı ve deniz ürünlerine odaklanıyor. Kalori saymayı veya yiyecek tartmayı gerektirmemesi, kalp sağlığını desteklemesi ve aç bırakmadan kilo kontrolü sağlaması, bu diyetin başarı oranını zirveye taşıyor.