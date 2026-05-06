Yapay zeka kontrol edilemez bir dünya yaratıyor

Yapay zeka uzmanı ve yazar Charles-Edouard Bouee, Almatı'daki GITEX AI Kazakhstan etkinliği sırasında yaptığı açıklamada, "Yapay zeka, insan ve makine kombinasyonu olduğu sürece cerrahinin kalitesini artırıyor, araç kullanmanın kalitesini artırıyor, yaşam kalitesini artırıyor. Eğer sadece makineyi dikkate alırsanız, o zaman kontrolümüzün ötesinde bir dünya yaratırız" dedi.

Yapay zekayı kullanan ve cevapları çok hızlı alan insanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalara dikkati çeken Bouee, bu kişilerin zamanın değeri duygusunu kaybettiğini vurguladı.

İnsanların da ağaçlar gibi büyümek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Bouee, insanların ve makinelerin düşük değerli görevleri ortadan kaldırmak ve yüksek değerli faaliyetlere odaklanmak için birlikte çalışması gerektiğini ifade ederken insan iş gücünü tamamen makinelerle değiştirme baskısının hatalara neden olduğunu ve büyük riskler yarattığını söyledi.

Bouee, sağlık sektörünün, büyük miktardaki kişisel veriler nedeniyle büyük bir dönüşüm yaşayacak ilk alan olarak öne çıktığını kaydetti.