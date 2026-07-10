Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu

İspanya topun kontrolünü elinde tutacak

Yapay zekâ analizine göre İspanya’nın karşılaşmaya topa daha fazla sahip olan taraf olarak başlaması bekleniyor. İspanyolların kısa paslarla Belçika savunmasının dengesini bozmaya çalışacağı ve oyunu büyük ölçüde rakip yarı alana yıkacağı öngörülüyor.