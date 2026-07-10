2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı İspanya-Belçika karşılaşmasıyla devam edecek. Turnuvanın en sağlam savunmalarından birine sahip İspanya ile son maçlarda hücum performansını yükselten Belçika, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.
Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İspanya ile Belçika’nın mücadelesi yapay zekâ tarafından analiz edildi. Takımların turnuva performansı, savunma dengesi ve hücum gücü üzerinden yapılan değerlendirmede yarı finale çıkması beklenen taraf belli oldu.Kaynak: Diğer
Karşılaşma öncesinde iki takımın turnuva boyunca sergilediği performansları değerlendiren yapay zekâ, maçın muhtemel sonucunu ve sahada yaşanabilecek senaryoyu tahmin etti.
İspanya topun kontrolünü elinde tutacak
Yapay zekâ analizine göre İspanya’nın karşılaşmaya topa daha fazla sahip olan taraf olarak başlaması bekleniyor. İspanyolların kısa paslarla Belçika savunmasının dengesini bozmaya çalışacağı ve oyunu büyük ölçüde rakip yarı alana yıkacağı öngörülüyor.
Belçika’nın ise savunmada daha kompakt kalacağı ve kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkacağı tahmin ediliyor.
İlk yarıda kontrollü oyun
Maçın ilk bölümünde iki takımın da büyük risk almaması bekleniyor. İspanya’nın oyunu yönlendirmesine rağmen Belçika’nın kalabalık savunma hattını aşmakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.
Yapay zekâya göre ilk yarının düşük tempoda geçmesi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girilmesi güçlü ihtimaller arasında bulunuyor.
Belçika kontra ataklarla tehlike yaratacak
Son karşılaşmalarda hücum gücüyle öne çıkan Belçika’nın, özellikle İspanya’nın savunma arkasında bırakacağı boşlukları değerlendirmeye çalışması bekleniyor.
Romelu Lukaku’nun fizik gücü, Kevin De Bruyne’nin oyun görüşü ve hızlı kanat oyuncularının geçiş hücumları, Belçika’nın en önemli silahları olarak gösteriliyor.
İkinci yarıda İspanya baskısı artacak
Analizde, İspanya’nın ikinci yarıyla birlikte hücumdaki oyuncu sayısını artıracağı ve daha fazla pozisyona gireceği tahmin edildi. Orta saha üstünlüğünü ele geçirmesi beklenen İspanya’nın, maçın son yarım saatinde baskısını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.
Belçika’nın ise rakibinin artan baskısına karşı savunma disiplinini korumakta zorlanabileceği ifade ediliyor.
Maçın kilidini duran toplar açabilir
Yapay zekâ değerlendirmesinde, karşılaşmanın dengeli yapısı nedeniyle duran topların belirleyici olabileceği belirtildi. İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tutması halinde golün korner veya serbest vuruş organizasyonundan gelmesi ihtimali yüksek görülüyor.
Yapay zekânın skor tahmini
Yapay zekâ, normal süresi büyük mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmada İspanya’yı bir adım önde görüyor.
Tahmin edilen sonuç: İspanya 2-1 Belçika
İspanya’nın ikinci yarıda bulacağı gollerle üstünlüğü ele geçireceği, Belçika’nın son bölümde skoru eşitlemek için baskı kuracağı ancak İspanyolların avantajını koruyarak yarı finale yükseleceği tahmin ediliyor.