Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu

Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İspanya ile Belçika’nın mücadelesi yapay zekâ tarafından analiz edildi. Takımların turnuva performansı, savunma dengesi ve hücum gücü üzerinden yapılan değerlendirmede yarı finale çıkması beklenen taraf belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı İspanya-Belçika karşılaşmasıyla devam edecek. Turnuvanın en sağlam savunmalarından birine sahip İspanya ile son maçlarda hücum performansını yükselten Belçika, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 2

Karşılaşma öncesinde iki takımın turnuva boyunca sergilediği performansları değerlendiren yapay zekâ, maçın muhtemel sonucunu ve sahada yaşanabilecek senaryoyu tahmin etti.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 3

İspanya topun kontrolünü elinde tutacak

Yapay zekâ analizine göre İspanya’nın karşılaşmaya topa daha fazla sahip olan taraf olarak başlaması bekleniyor. İspanyolların kısa paslarla Belçika savunmasının dengesini bozmaya çalışacağı ve oyunu büyük ölçüde rakip yarı alana yıkacağı öngörülüyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 4

Belçika’nın ise savunmada daha kompakt kalacağı ve kazandığı toplarla hızlı hücumlara çıkacağı tahmin ediliyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 5

İlk yarıda kontrollü oyun

Maçın ilk bölümünde iki takımın da büyük risk almaması bekleniyor. İspanya’nın oyunu yönlendirmesine rağmen Belçika’nın kalabalık savunma hattını aşmakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 6

Yapay zekâya göre ilk yarının düşük tempoda geçmesi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girilmesi güçlü ihtimaller arasında bulunuyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 7

Belçika kontra ataklarla tehlike yaratacak

Son karşılaşmalarda hücum gücüyle öne çıkan Belçika’nın, özellikle İspanya’nın savunma arkasında bırakacağı boşlukları değerlendirmeye çalışması bekleniyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 8

Romelu Lukaku’nun fizik gücü, Kevin De Bruyne’nin oyun görüşü ve hızlı kanat oyuncularının geçiş hücumları, Belçika’nın en önemli silahları olarak gösteriliyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 9

İkinci yarıda İspanya baskısı artacak

Analizde, İspanya’nın ikinci yarıyla birlikte hücumdaki oyuncu sayısını artıracağı ve daha fazla pozisyona gireceği tahmin edildi. Orta saha üstünlüğünü ele geçirmesi beklenen İspanya’nın, maçın son yarım saatinde baskısını yoğunlaştıracağı öngörülüyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 10

Belçika’nın ise rakibinin artan baskısına karşı savunma disiplinini korumakta zorlanabileceği ifade ediliyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 11

Maçın kilidini duran toplar açabilir

Yapay zekâ değerlendirmesinde, karşılaşmanın dengeli yapısı nedeniyle duran topların belirleyici olabileceği belirtildi. İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tutması halinde golün korner veya serbest vuruş organizasyonundan gelmesi ihtimali yüksek görülüyor.

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 12

Yapay zekânın skor tahmini

Yapay zekâ, normal süresi büyük mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmada İspanya’yı bir adım önde görüyor.

Tahmin edilen sonuç: İspanya 2-1 Belçika

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Yapay zekâ İspanya-Belçika maçını tahmin etti: İşte beklenen skor ve maç senaryosu - Resim: 13

İspanya’nın ikinci yarıda bulacağı gollerle üstünlüğü ele geçireceği, Belçika’nın son bölümde skoru eşitlemek için baskı kuracağı ancak İspanyolların avantajını koruyarak yarı finale yükseleceği tahmin ediliyor.

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