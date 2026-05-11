11 Mayıs 2026 Pazartesi
Yapay zeka Google’ı ele geçirdi: Tıklama dönemi bitti mi?

Google arama sonuçlarını tamamen değiştiriyor. Yapay zeka artık sadece bilgi değil, gerçek kullanıcı deneyimlerini ve uzman görüşlerini öne çıkarıyor. Reddit ve blog içerikleri ön plana çıktığı bu düzenlemede dijital dünyadaki güvenilirlik tartışmalarına yeni bir boyut da getirebilir.

Google, yapay zeka destekli arama sistemlerinde kapsamlı bir değişikliğe giderek kullanıcı deneyimini yeniden şekillendiriyor. Yeni yapıda teknik ve kuru bilgiler yerine gerçek kullanıcı deneyimleri, uzman görüşleri ve blog içerikleri daha görünür hale geliyor.

YAPAY ZEKADA “İNSAN DENEYİMİ” VURGUSU

Şirket, arama sonuçlarında yapay zeka özetlerine Reddit gibi platformlardaki tartışmaları, uzman bloglarını ve sosyal medya paylaşımlarını daha yoğun şekilde entegre etmeye başladı. Bu sayede kullanıcıların yalnızca bilgi değil, deneyim temelli içeriklere de ulaşması hedefleniyor.

“UZMAN TAVSİYELERİ” BÖLÜMÜ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni sistemde “Uzman Tavsiyeleri” gibi başlıklar altında forum tartışmaları, kişisel yorumlar ve derinlemesine analizler daha görünür olacak. Google, içerik üreticisinin adını veya profilini öne çıkararak kaynak şeffaflığını artırmayı amaçlıyor.

KAYNAKLAR DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Yapay zeka yanıtlarının içinde doğrudan kaynaklara atıf yapılacak ve kullanıcılar ilgili içeriğe daha kolay yönlendirilecek. Böylece araştırma süreci daha etkileşimli ve yönlendirici bir yapıya kavuşacak.

FORUMLAR VE TOPLULUK İÇERİKLERİ MERKEZDE

Son yıllarda kullanıcıların aramalara “Reddit” ekleyerek gerçek deneyim araması yapması, Google’ın stratejisini doğrudan etkiledi. Bu nedenle forumlar ve topluluk içerikleri artık arama ekosisteminin merkezine yerleşiyor.

YAYINCILAR VE TRAFİK TARTIŞMASI

Google, yeni sistemin daha kaliteli trafik sağlayacağını savunsa da yapay zekanın doğrudan cevap üretmesi, web sitelerine yönlendirmeyi azaltabilir. Bu durum “tıklanmayan linkler” tartışmasını yeniden gündeme taşıyor.

DİJİTAL EKOSİSTEMDE YENİ DENGE ARAYIŞI

Google bir yandan bilgiye erişimi şeffaflaştırdığını belirtirken, diğer yandan kullanıcıyı kendi platformu içinde daha uzun süre tutarak internet alışkanlıklarını köklü biçimde değiştiriyor.

Kaynak: Teknoloji Servisi
