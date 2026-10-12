Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Rafael Leao'nun sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına göndermesinin ardından Barış Alper Yılmaz, savunmadan önce yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderecek.

Bu golle karşılaşmada skor 2-2'ye gelecek.

Son dakikalarda iki takımın da galibiyet golünü araması beklenirken, yapay zeka senaryosunda Barcelona'nın topa daha fazla sahip olduğu, Galatasaray'ın ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştığı bir oyun öngörülüyor.