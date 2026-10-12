Yeniçağ Gazetesi
12 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve son dönemdeki performansları üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosu, futbolseverleri heyecanlandıracak bir tahmin ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak İspanyol temsilcisi karşısında önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

1 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray

2 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları, oyuncuların bireysel özellikleri ve son dönemdeki performansları dikkate alınarak yapay zeka destekli bir maç senaryosu oluşturuldu.

3 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

YAPAY ZEKA İLK YARININ SENARYOSUNU TAHMİN ETTİ

Yapay zekanın oluşturduğu kurgusal maç simülasyonuna göre Galatasaray, karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibine baskı uygulayacak.

23. dakikada Galatasaray'ın golü bulacağı tahmin ediliyor.

Gabriel Sara'nın orta sahadan gönderdiği ara pasla savunmanın arkasına hareketlenen Victor Osimhen, kaleci Joan Garcia ile karşı karşıya kalacak.

Nijeryalı golcü, yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirecek.

4 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

Golden sonra Barcelona'nın baskısını artırması bekleniyor.

38. dakikada Barcelona'nın beraberliği yakalayacağı öngörülüyor.

Pedri'nin başlattığı hücumda sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirecek.

Yapay zeka simülasyonuna göre ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanacak.

5 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

İKİNCİ YARIDA BARCELONA ÖNE GEÇİYOR

İkinci yarının başlamasıyla Barcelona'nın orta sahadaki üstünlüğünü artıracağı tahmin ediliyor.

Rodri ve Pedri'nin pas organizasyonlarıyla oyunun kontrolünü ele alan İspanyol temsilcisinin Galatasaray kalesinde tehlikeli pozisyonlar oluşturması bekleniyor.

61. dakikada Barcelona'nın ikinci golü bulacağı öngörülüyor.

Lamine Yamal'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderdiği topu Gabriel Jesus tamamlayacak ve Barcelona mücadelede 2-1 öne geçecek.

Bu golden sonra Galatasaray'ın hücumdaki risklerini artıracağı tahmin ediliyor.

6 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

RAMS PARK'TA SON DAKİKALAR NEFES KESECEK

Yapay zekanın oluşturduğu senaryoya göre Galatasaray, geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmayacak.

Sarı-kırmızılıların özellikle Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao üzerinden geliştirdiği hücumlarla Barcelona savunmasını zorlaması bekleniyor.

79. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü bulacağı tahmin ediliyor.

7 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

Rafael Leao'nun sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına göndermesinin ardından Barış Alper Yılmaz, savunmadan önce yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderecek.

Bu golle karşılaşmada skor 2-2'ye gelecek.

Son dakikalarda iki takımın da galibiyet golünü araması beklenirken, yapay zeka senaryosunda Barcelona'nın topa daha fazla sahip olduğu, Galatasaray'ın ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştığı bir oyun öngörülüyor.

8 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 9

YAPAY ZEKADAN GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ SONUCU

İki takımın muhtemel 11'leri, oyuncuların özellikleri ve oyun anlayışları üzerinden oluşturulan yapay zeka simülasyonunda karşılaşmanın 2-2 beraberlikle sonuçlanacağı tahmin edildi.

Yapay zekanın Galatasaray-Barcelona maçına ilişkin skor tahmini:

9 10
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 10

GALATASARAY 2-2 BARCELONA

Tahmini gol dakikaları ve golcüler:

23. dakika: Victor Osimhen (Galatasaray)
38. dakika: Lamine Yamal (Barcelona)
61. dakika: Gabriel Jesus (Barcelona)
79. dakika: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro