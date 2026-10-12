UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini arkasına alarak İspanyol temsilcisi karşısında önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.
Yapay zeka Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve son dönemdeki performansları üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosu, futbolseverleri heyecanlandıracak bir tahmin ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray
Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları, oyuncuların bireysel özellikleri ve son dönemdeki performansları dikkate alınarak yapay zeka destekli bir maç senaryosu oluşturuldu.
YAPAY ZEKA İLK YARININ SENARYOSUNU TAHMİN ETTİ
Yapay zekanın oluşturduğu kurgusal maç simülasyonuna göre Galatasaray, karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibine baskı uygulayacak.
23. dakikada Galatasaray'ın golü bulacağı tahmin ediliyor.
Gabriel Sara'nın orta sahadan gönderdiği ara pasla savunmanın arkasına hareketlenen Victor Osimhen, kaleci Joan Garcia ile karşı karşıya kalacak.
Nijeryalı golcü, yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirecek.
Golden sonra Barcelona'nın baskısını artırması bekleniyor.
38. dakikada Barcelona'nın beraberliği yakalayacağı öngörülüyor.
Pedri'nin başlattığı hücumda sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirecek.
Yapay zeka simülasyonuna göre ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanacak.
İKİNCİ YARIDA BARCELONA ÖNE GEÇİYOR
İkinci yarının başlamasıyla Barcelona'nın orta sahadaki üstünlüğünü artıracağı tahmin ediliyor.
Rodri ve Pedri'nin pas organizasyonlarıyla oyunun kontrolünü ele alan İspanyol temsilcisinin Galatasaray kalesinde tehlikeli pozisyonlar oluşturması bekleniyor.
61. dakikada Barcelona'nın ikinci golü bulacağı öngörülüyor.
Lamine Yamal'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderdiği topu Gabriel Jesus tamamlayacak ve Barcelona mücadelede 2-1 öne geçecek.
Bu golden sonra Galatasaray'ın hücumdaki risklerini artıracağı tahmin ediliyor.
RAMS PARK'TA SON DAKİKALAR NEFES KESECEK
Yapay zekanın oluşturduğu senaryoya göre Galatasaray, geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmayacak.
Sarı-kırmızılıların özellikle Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao üzerinden geliştirdiği hücumlarla Barcelona savunmasını zorlaması bekleniyor.
79. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golünü bulacağı tahmin ediliyor.
Rafael Leao'nun sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına göndermesinin ardından Barış Alper Yılmaz, savunmadan önce yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderecek.
Bu golle karşılaşmada skor 2-2'ye gelecek.
Son dakikalarda iki takımın da galibiyet golünü araması beklenirken, yapay zeka senaryosunda Barcelona'nın topa daha fazla sahip olduğu, Galatasaray'ın ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştığı bir oyun öngörülüyor.
YAPAY ZEKADAN GALATASARAY-BARCELONA MAÇININ SONUCU
İki takımın muhtemel 11'leri, oyuncuların özellikleri ve oyun anlayışları üzerinden oluşturulan yapay zeka simülasyonunda karşılaşmanın 2-2 beraberlikle sonuçlanacağı tahmin edildi.
Yapay zekanın Galatasaray-Barcelona maçına ilişkin skor tahmini:
GALATASARAY 2-2 BARCELONA
Tahmini gol dakikaları ve golcüler:
23. dakika: Victor Osimhen (Galatasaray)
38. dakika: Lamine Yamal (Barcelona)
61. dakika: Gabriel Jesus (Barcelona)
79. dakika: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)