FIBA 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik geride kaldı. C Grubu’nun kaderini belirleyen 5. ve son müsabakada Arjantin ile Japonya, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde kozlarını paylaştı. Asya temsilcisi Japonya, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 83-39 gibi net bir skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Japonya’nın bu galibiyeti, dolaylı olarak A Milli Kadın Basketbol Takımımızın da önünü açtı. Bu skorla birlikte "Potanın Perileri", grubunu ilk 4 takım içerisinde tamamlamayı matematiksel olarak garantiledi ve 2026 Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Dünya Kupası vizesini alan Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki son randevusunda saat 20.30’da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, millilerimizin grubu hangi basamakta bitireceğini ve turnuva ağacındaki konumunu tayin edecek.