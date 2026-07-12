Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti

Yarı final heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Yapay zekâ, Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere mücadeleleri için olası senaryoları analiz etti.
Yarı final heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Yapay zekâ, Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere mücadeleleri için olası senaryoları analiz etti.
Fransa - İspanya | 14 Temmuz Salı
Yapay zekâya göre karşılaşmanın ilk dakikaları kontrollü geçecek. İki ekip de topa sahip olmaya çalışırken orta saha mücadelesi ön plana çıkacak. İlk yarının düşük tempoda tamamlanması bekleniyor.
Fransa'nın baskısı artıyor
İkinci yarıda Fransa'nın hızlı hücumlarla savunma arkasına sarkacağı, İspanya'nın ise pas oyunuyla tempoyu kontrol etmeye çalışacağı öngörülüyor. Mücadelenin son bölümünde Fransız ekibinin fizik üstünlüğü belirleyici olabilir.
Son dakikalar nefes kesecek
Yapay zekâ, maçın uzatma dakikalarına kadar büyük heyecana sahne olacağını öngörüyor. İki takımın da finale çok yaklaşacağı ancak tek bir pozisyonun kaderi değiştireceği tahmin ediliyor.
Fransa - İspanya tahmini
Yapay zekânın öngörüsüne göre Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oluyor.
Arjantin - İngiltere | 15 Temmuz Çarşamba
Yarı finalin diğer ayağında ise sert ve yüksek tempolu bir mücadele bekleniyor. İngiltere fizik gücüyle ön plana çıkarken, Arjantin topa daha fazla sahip olan taraf olacak.
İngiltere direniyor
Yapay zekâya göre İngiltere savunmada disiplinli kalacak ve hızlı geçiş hücumlarıyla gol arayacak. Arjantin ise sabırlı oyunuyla rakip savunmada boşluk oluşturmaya çalışacak.
Uzatmalar ihtimali yüksek
Normal sürede eşitliğin bozulmama ihtimali yüksek görülüyor. Yapay zekâ, bu eşleşmenin uzatmalara gitmeye en yakın yarı final maçı olduğunu değerlendiriyor.
Penaltılar kapıyı çalabilir
Uzatmalarda da dengenin bozulmaması halinde finalistin seri penaltı atışlarıyla belirlenebileceği senaryosu öne çıkıyor. Kalecilerin performansı maçın kaderini değiştirebilir.
Arjantin - İngiltere tahmini
Yapay zekâ, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Arjantin'in penaltı atışları sonunda İngiltere'yi eleyerek finale yükseleceğini tahmin ediyor.