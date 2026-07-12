Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti

Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti

Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere maçları öncesi yapay zekâ olası senaryoları değerlendirdi. İşte iki dev karşılaşma için öne çıkan tahminler...

Kaynak: Diğer
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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 1

Yarı final heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Yapay zekâ, Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere mücadeleleri için olası senaryoları analiz etti.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 2

Fransa - İspanya | 14 Temmuz Salı


Yapay zekâya göre karşılaşmanın ilk dakikaları kontrollü geçecek. İki ekip de topa sahip olmaya çalışırken orta saha mücadelesi ön plana çıkacak. İlk yarının düşük tempoda tamamlanması bekleniyor.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 3

Fransa'nın baskısı artıyor

İkinci yarıda Fransa'nın hızlı hücumlarla savunma arkasına sarkacağı, İspanya'nın ise pas oyunuyla tempoyu kontrol etmeye çalışacağı öngörülüyor. Mücadelenin son bölümünde Fransız ekibinin fizik üstünlüğü belirleyici olabilir.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 4

Son dakikalar nefes kesecek

Yapay zekâ, maçın uzatma dakikalarına kadar büyük heyecana sahne olacağını öngörüyor. İki takımın da finale çok yaklaşacağı ancak tek bir pozisyonun kaderi değiştireceği tahmin ediliyor.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 5

Fransa - İspanya tahmini


Yapay zekânın öngörüsüne göre Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oluyor.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 6

Arjantin - İngiltere | 15 Temmuz Çarşamba

Yarı finalin diğer ayağında ise sert ve yüksek tempolu bir mücadele bekleniyor. İngiltere fizik gücüyle ön plana çıkarken, Arjantin topa daha fazla sahip olan taraf olacak.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 7

İngiltere direniyor

Yapay zekâya göre İngiltere savunmada disiplinli kalacak ve hızlı geçiş hücumlarıyla gol arayacak. Arjantin ise sabırlı oyunuyla rakip savunmada boşluk oluşturmaya çalışacak.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 8

Uzatmalar ihtimali yüksek

Normal sürede eşitliğin bozulmama ihtimali yüksek görülüyor. Yapay zekâ, bu eşleşmenin uzatmalara gitmeye en yakın yarı final maçı olduğunu değerlendiriyor.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 9

Penaltılar kapıyı çalabilir

Uzatmalarda da dengenin bozulmaması halinde finalistin seri penaltı atışlarıyla belirlenebileceği senaryosu öne çıkıyor. Kalecilerin performansı maçın kaderini değiştirebilir.

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Yapay zekâ Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin sonuçlarını tahmin etti - Resim: 10

Arjantin - İngiltere tahmini

Yapay zekâ, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Arjantin'in penaltı atışları sonunda İngiltere'yi eleyerek finale yükseleceğini tahmin ediyor.

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