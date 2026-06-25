Yapay zeka şirketi Anthropic, deneyim şartı aramadan gençlere yıllık 85 bin dolar maaş sunan Claude Corps programını duyurdu. İşte detaylar...
Yapay zeka devinden gençlere 4 milyon TL maaşlı fırsat: Deneyim şartı aranmıyor
ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, gençlere yönelik Claude Corps programını duyurdu. Deneyim şartı aranmayan program kapsamında katılımcılar yıllık 85 bin dolar maaş alacak. Başvurular 17 Temmuz’a kadar devam ederken ilk grup ekim ayında göreve başlayacak.Kaynak: Diğer
Yapay zeka sektöründe kariyer yapmak isteyen gençler için dikkat çeken bir fırsat ortaya çıktı. ABD merkezli Anthropic, “Claude Corps” adını verdiği yeni programla genç çalışanları kar amacı gütmeyen kuruluşlarla buluşturmayı hedefliyor. Program, yapay zeka teknolojilerinin sahadaki kullanımını artırmayı amaçlıyor.
AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK
Anthropic tarafından hayata geçirilen program kapsamında katılımcılar, kurumların operasyonlarında otomasyon uygulanabilecek alanları belirleyecek. Ayrıca şirketin yapay zeka aracı Claude kullanılarak iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine katkı sağlayacak.
150 MİLYON DOLARLIK KAYNAK
Şirket, yapay zekanın yalnızca teknoloji firmalarında değil, farklı kurumsal yapılarda da etkin şekilde kullanılabileceğini göstermek için projeye başlangıç aşamasında 150 milyon dolar kaynak ayırdığını açıkladı. Programın, yapay zekanın iş dünyasındaki uygulamalarını yaygınlaştırması hedefleniyor.
DENEYİM ŞARTI YOK
Programın öne çıkan yönlerinden biri başvuru koşulları oldu. Anthropic’in açıklamasına göre 18 yaşını doldurmuş ve tam zamanlı iş deneyimi iki yıldan az olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylardan yapay zeka alanında profesyonel deneyim sahibi olmaları ise beklenmiyor.
BAŞVURULAR 17 TEMMUZ’A KADAR
Anthropic tarafından finanse edilen program, düşük gelirli üniversite öğrencilerinin teknoloji sektörüne girişini destekleyen kar amacı gütmeyen CodePath tarafından yürütülecek. İlk etapta seçilecek 100 kişinin ekim ayında programa başlaması planlanırken, başvurular 17 Temmuz’a kadar sürecek.
400 KURULUŞ VE MAAŞ DESTEĞİ
Program kapsamında ABD genelinde en az 400 kar amacı gütmeyen kuruluşun katılımcılara ev sahipliği yapması hedefleniyor. Programa kabul edilen kişiler yalnızca eğitim ve saha deneyimi kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda CodePath bünyesinde yıllık 85 bin dolar maaşla istihdam edilecek. Güncel kurla yaklaşık 4 milyon TL’ye karşılık gelen bu ücret, gençlere yapay zeka alanında önemli bir kariyer fırsatı sunacak.