Yapay zeka devinden gençlere 4 milyon TL maaşlı fırsat: Deneyim şartı aranmıyor

DENEYİM ŞARTI YOK

Programın öne çıkan yönlerinden biri başvuru koşulları oldu. Anthropic’in açıklamasına göre 18 yaşını doldurmuş ve tam zamanlı iş deneyimi iki yıldan az olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylardan yapay zeka alanında profesyonel deneyim sahibi olmaları ise beklenmiyor.