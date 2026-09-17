Yeniçağ Gazetesi
17 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak?

Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak mücadeleyi, muhtemel 11’ler ve oyuncuların hücum özellikleri üzerinden senaryolaştırdık. Yapay zeka tahminine göre Dolmabahçe’de üç golün çıkacağı maçta kazananı ikinci yarıdaki gol belirleyecek.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Marsilya’yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. İtalyan hakem Andrea Colombo’nun yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden yayınlanacak. ⁠

1 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 2

Maç öncesinde paylaşılan muhtemel kadrolar ve iki takımın oyun yapısı üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosunda karşılaşmanın özellikle orta saha mücadelesi açısından dengeli geçmesi bekleniyor. Aşağıdaki skor, golcüler ve dakikalar gerçekleşmiş bilgi değil, maç öncesi tahmindir.

2 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 3

İŞTE MAÇIN SONUCU VE SENARYOSU

23. dakika | Beşiktaş 1-0 Marsilya – Dusan Vlahovic

Tahmine göre Beşiktaş maça taraftar desteğiyle daha agresif başlayan taraf olacak. Salih Özcan’ın orta sahadaki baskısı ve Orkun Kökçü’nün hücum bağlantılarıyla Marsilya savunmasını geriye itecek siyah-beyazlılar, aradığı golü 23. dakikada bulacak.

3 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 4

Cerny’nin sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topu iyi takip eden Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirecek. Vlahovic’in bu sezon 5 resmi karşılaşmada 4 golünün bulunması da onu Beşiktaş’ın önemli hücum tehditlerinden biri haline getiriyor. ⁠

4 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 5

41. dakika | Beşiktaş 1-1 Marsilya – Amine Gouiri

Golden sonra Marsilya’nın özellikle Højbjerg ve Abdelli üzerinden oyunun kontrolünü dengelemesi bekleniyor. Fransız ekibinin Paixao ve Harit ile Beşiktaş savunmasının arkasındaki alanları zorladığı bölümde beraberlik gelecek.

5 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 6

Yapay zeka senaryosuna göre 41. dakikada Amine Gouiri, ceza sahası içerisindeki fırsatı değerlendirerek skoru 1-1’e getirecek.

İlk yarının 1-1 tamamlanacağı tahmin ediliyor.

6 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 7

İkinci yarıda dengeyi Orkun bozacak

İkinci yarının başlangıcında Marsilya’nın topa daha fazla sahip olduğu ancak Beşiktaş’ın geçiş hücumlarında daha tehlikeli pozisyonlar ürettiği bir oyun öngörülüyor.

7 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 8

Özellikle Olaitan’ın hareketliliği ve Vlahovic’in stoperleri üzerine çekmesi, Beşiktaş’ın ikinci bölgeden hücuma çıkışlarında alan oluşturabilir.

8 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 9

72. dakika | Beşiktaş 2-1 Marsilya – Orkun Kökçü

Senaryoya göre maçın kırılma anı 72. dakikada yaşanacak. Marsilya savunmasından dönen topu ceza sahası çevresinde kontrol eden Orkun Kökçü, uzak köşeye yapacağı vuruşla Beşiktaş’ı yeniden öne geçirecek.

9 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 10

Orkun’un ilk 11’de oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmiş değil. Güncel haberlerde ayak parmağındaki sorun nedeniyle durumunun maç saatinde değerlendirileceği, ancak maç kadrosunda bulunduğu aktarılıyor.

10 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 11

⁠ Bu nedenle Orkun başlamazsa senaryodaki ikinci gol için öne çıkan alternatif isim Olaitan.

11 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 12

SON BÖLÜM NEFES KESECEK

2-1’in ardından Marsilya’nın savunma riskini artırarak Beşiktaş yarı sahasına yerleşmesi bekleniyor. Weah ve Paixao’nun kanatlardan getireceği toplarla Gouiri’yi beslemeye çalışan Fransız ekibine karşı Nübel ve Beşiktaş savunmasının son bölümde baskı altında kalacağı bir senaryo öne çıkıyor.

12 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 13

Yapay zeka tahmininde Marsilya’nın son dakikalardaki baskısı sonuç vermiyor ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılıyor.

13 14
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak? - Resim: 14

Tahmini maç sonucu: Beşiktaş 2-1 Marsilya

23’ Vlahovic (Beşiktaş)
41’ Gouiri (Marsilya)
72’ Orkun Kökçü (Beşiktaş)

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro