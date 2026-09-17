Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Marsilya’yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. İtalyan hakem Andrea Colombo’nun yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden yayınlanacak.
Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak?
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak mücadeleyi, muhtemel 11’ler ve oyuncuların hücum özellikleri üzerinden senaryolaştırdık. Yapay zeka tahminine göre Dolmabahçe’de üç golün çıkacağı maçta kazananı ikinci yarıdaki gol belirleyecek.Kaynak: Diğer
Maç öncesinde paylaşılan muhtemel kadrolar ve iki takımın oyun yapısı üzerinden oluşturulan yapay zeka senaryosunda karşılaşmanın özellikle orta saha mücadelesi açısından dengeli geçmesi bekleniyor. Aşağıdaki skor, golcüler ve dakikalar gerçekleşmiş bilgi değil, maç öncesi tahmindir.
İŞTE MAÇIN SONUCU VE SENARYOSU
23. dakika | Beşiktaş 1-0 Marsilya – Dusan Vlahovic
Tahmine göre Beşiktaş maça taraftar desteğiyle daha agresif başlayan taraf olacak. Salih Özcan’ın orta sahadaki baskısı ve Orkun Kökçü’nün hücum bağlantılarıyla Marsilya savunmasını geriye itecek siyah-beyazlılar, aradığı golü 23. dakikada bulacak.
Cerny’nin sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topu iyi takip eden Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirecek. Vlahovic’in bu sezon 5 resmi karşılaşmada 4 golünün bulunması da onu Beşiktaş’ın önemli hücum tehditlerinden biri haline getiriyor.
41. dakika | Beşiktaş 1-1 Marsilya – Amine Gouiri
Golden sonra Marsilya’nın özellikle Højbjerg ve Abdelli üzerinden oyunun kontrolünü dengelemesi bekleniyor. Fransız ekibinin Paixao ve Harit ile Beşiktaş savunmasının arkasındaki alanları zorladığı bölümde beraberlik gelecek.
Yapay zeka senaryosuna göre 41. dakikada Amine Gouiri, ceza sahası içerisindeki fırsatı değerlendirerek skoru 1-1’e getirecek.
İlk yarının 1-1 tamamlanacağı tahmin ediliyor.
İkinci yarıda dengeyi Orkun bozacak
İkinci yarının başlangıcında Marsilya’nın topa daha fazla sahip olduğu ancak Beşiktaş’ın geçiş hücumlarında daha tehlikeli pozisyonlar ürettiği bir oyun öngörülüyor.
Özellikle Olaitan’ın hareketliliği ve Vlahovic’in stoperleri üzerine çekmesi, Beşiktaş’ın ikinci bölgeden hücuma çıkışlarında alan oluşturabilir.
72. dakika | Beşiktaş 2-1 Marsilya – Orkun Kökçü
Senaryoya göre maçın kırılma anı 72. dakikada yaşanacak. Marsilya savunmasından dönen topu ceza sahası çevresinde kontrol eden Orkun Kökçü, uzak köşeye yapacağı vuruşla Beşiktaş’ı yeniden öne geçirecek.
Orkun’un ilk 11’de oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmiş değil. Güncel haberlerde ayak parmağındaki sorun nedeniyle durumunun maç saatinde değerlendirileceği, ancak maç kadrosunda bulunduğu aktarılıyor.
Bu nedenle Orkun başlamazsa senaryodaki ikinci gol için öne çıkan alternatif isim Olaitan.
SON BÖLÜM NEFES KESECEK
2-1’in ardından Marsilya’nın savunma riskini artırarak Beşiktaş yarı sahasına yerleşmesi bekleniyor. Weah ve Paixao’nun kanatlardan getireceği toplarla Gouiri’yi beslemeye çalışan Fransız ekibine karşı Nübel ve Beşiktaş savunmasının son bölümde baskı altında kalacağı bir senaryo öne çıkıyor.
Yapay zeka tahmininde Marsilya’nın son dakikalardaki baskısı sonuç vermiyor ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılıyor.
Tahmini maç sonucu: Beşiktaş 2-1 Marsilya
23’ Vlahovic (Beşiktaş)
41’ Gouiri (Marsilya)
72’ Orkun Kökçü (Beşiktaş)