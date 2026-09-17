Yapay zeka Beşiktaş-Marsilya maçın sonucunu tahmin etti: Golleri kim atıcak?

Cerny’nin sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topu iyi takip eden Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirecek. Vlahovic’in bu sezon 5 resmi karşılaşmada 4 golünün bulunması da onu Beşiktaş’ın önemli hücum tehditlerinden biri haline getiriyor. ⁠