Yeniçağ Gazetesi
27 Eylül 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gözden Kaçmasın “Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor

“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor

Elazığ’da Sena Tunç, “Kadın başına yapamazsın” sözlerine aldırmadan baba mesleğini gururla sürdürüyor. Kentin tek ustası olan Tunç yoğun siparişlere yetişmekte zorluk yaşıyor.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 1

Elazığ’da yaşayan Sena Tunç, çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığı baba mesleğini bugün kendi işletmesinde sürdürüyor.

1 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 2

Yakın çevresinden “Kadın başına bu işi yapamazsın” sözlerini duyan Tunç, tüm itirazlara rağmen Mustafapaşa Mahallesi’nde balık ekmek dükkanını açtı.

2 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 3

İlk dönemlerde özellikle balık temizlerken zorlandığını anlatan Tunç, zamanla işin tüm inceliklerini öğrenerek kentin tek kadın balık ustası oldu.

3 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 4

Tezgâhın başında balıkları hazırlayıp pişiren Tunç’u gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı müşteriler kadın ustayla fotoğraf çektiriyor.

4 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 5

İşletmesinde hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon olmak üzere günlük 6 çeşit balık hazırlayan Tunç, talebe göre menüyü genişletebiliyor.

5 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 6

Balıkları, Kapalı Çarşı’da canlı balık tezgâhı bulunan ağabeyinden günlük olarak temin eden Tunç, ailece baba mesleğini sürdürdüklerini söylüyor.

6 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 7

Kısa sürede müşterilerin ilgisini çeken işletmede yoğunluk giderek arttı. Tunç, bugün siparişleri yetiştirmekte zorlandığını belirtiyor.

7 8
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor - Resim: 8

Sena Tunç’un işletmesinin bir başka özelliği ise çalışanlarının tamamının kadınlardan oluşması. Tunç, kendi işinin patronu olurken kadınlara da çalışma imkânı sağlıyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro