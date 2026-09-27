Elazığ’da yaşayan Sena Tunç, çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığı baba mesleğini bugün kendi işletmesinde sürdürüyor.
“Yapamazsın” dediler, şimdi siparişlere yetişemiyor: Kentte bir tek o yapıyor
Elazığ’da Sena Tunç, “Kadın başına yapamazsın” sözlerine aldırmadan baba mesleğini gururla sürdürüyor. Kentin tek ustası olan Tunç yoğun siparişlere yetişmekte zorluk yaşıyor.Kaynak: İHA
Yakın çevresinden “Kadın başına bu işi yapamazsın” sözlerini duyan Tunç, tüm itirazlara rağmen Mustafapaşa Mahallesi’nde balık ekmek dükkanını açtı.
İlk dönemlerde özellikle balık temizlerken zorlandığını anlatan Tunç, zamanla işin tüm inceliklerini öğrenerek kentin tek kadın balık ustası oldu.
Tezgâhın başında balıkları hazırlayıp pişiren Tunç’u gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı müşteriler kadın ustayla fotoğraf çektiriyor.
İşletmesinde hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon olmak üzere günlük 6 çeşit balık hazırlayan Tunç, talebe göre menüyü genişletebiliyor.
Balıkları, Kapalı Çarşı’da canlı balık tezgâhı bulunan ağabeyinden günlük olarak temin eden Tunç, ailece baba mesleğini sürdürdüklerini söylüyor.
Kısa sürede müşterilerin ilgisini çeken işletmede yoğunluk giderek arttı. Tunç, bugün siparişleri yetiştirmekte zorlandığını belirtiyor.
Sena Tunç’un işletmesinin bir başka özelliği ise çalışanlarının tamamının kadınlardan oluşması. Tunç, kendi işinin patronu olurken kadınlara da çalışma imkânı sağlıyor.