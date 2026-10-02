Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor

Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor

Zeytin yaprağı çayı, kurutulmuş veya taze zeytin yapraklarının demlenmesiyle hazırlanıyor. Antioksidan içeriğiyle öne çıkan çayın bağışıklık, kan şekeri, tansiyon ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 1

Zeytin ağacının yapraklarından hazırlanan zeytin yaprağı çayı, geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan bitkisel içeceklerden biri.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 2

Yeşil ve oval yapıdaki zeytin yapraklarının geçmişte nezle, sıtma ve bazı tropikal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 3

Zeytin yaprağında bulunan polifenoller, antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin yol açabileceği hücre hasarına karşı etkili oluyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 4

Yaprağın antiviral, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikler taşıdığı aktarılıyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 5

Bu nedenle zeytin yaprağı çayının üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı balgam ve öksürük gibi şikâyetleri azaltabileceği, sindirimi rahatlatabileceği ve bağışıklığı destekleyebileceği belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 6

Çayın ayrıca kötü kolesterol oluşumunu önlemeye, kan basıncını ve kan şekerini dengelemeye, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 7

Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engelleme, yaraların iyileşmesini destekleme, alerji ve uçuk tedavisinde kullanılma, kronik yorgunluğu azaltma ve enerji sağlamaya katkıda bulunma gibi etkilerinin de bulunduğu aktarılıyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 8

Tokluk hissi sağlayarak aşırı yemeyi önleyebileceği ve obezite riskini azaltabileceği belirtilen zeytin yaprağının Parkinson ve Alzheimer’a karşı koruyucu olabileceği, beyin işlevlerini destekleyebileceği, hücre yenilenmesine ve kemiklerdeki iltihaplanmanın önlenmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 9

Diş ağrısının azalmasına da yardımcı olabileceği belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 10

Çay hazırlamak için zeytin ağacından toplanan yaprakların yıkanıp gölgede yaklaşık bir hafta kurutulması gerekiyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 11

Bir çay bardağı için 5-6 kurutulmuş yaprak birkaç parçaya ayrılarak kaynayan suya atılıyor ve 2 dakika kaynatılıyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 12

Ocağın kapatılmasının ardından kabın üzeri kapatılarak yaklaşık 10 dakika demlenmesi bekleniyor. Daha sonra süzülerek tüketiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 13

Hazır kurutulmuş yaprak kullanılacaksa bir su bardağı su için 1 yemek kaşığı yaprak tercih edilebiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 14

Zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin ödem atılmasına ve yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 15

Tokluk hissini destekleyerek iştah kontrolüne katkı sağlayabileceği ve aşırı yemenin önüne geçebileceği ifade ediliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 16

Bu nedenle zeytin yaprağı çayının obeziteyi önleyebileceği düşünülüyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 17

Kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin ve emziren annelerin zeytin yaprağı çayı tüketmemesi öneriliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 18

Diyabet hastalarının tüketmeden önce uzman doktora danışarak kontrollü hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 19

Tansiyonu düşük ve glikoz seviyesi dengeli olmayan kişilerin de çayı tüketmesinin tavsiye edilmediği aktarılıyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 20

Fazla tüketim sonucunda alerjik reaksiyon, reflü, mide ekşimesi veya solunum sıkıntısı görülebileceği ifade ediliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 21

Bu tür yan etkiler ortaya çıktığında uzman doktora başvurulması öneriliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 22

Zeytin yaprağının A, C ve E vitaminleri ile selenyum içerdiği, antioksidan bileşenlerin metabolizmayı hızlandırmaya ve sindirim sistemini rahatlatmaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

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Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor - Resim: 23

Ayrıca çayın vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak idrar söktürücü etki gösterebileceği aktarılıyor.

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