Zeytin ağacının yapraklarından hazırlanan zeytin yaprağı çayı, geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan bitkisel içeceklerden biri.
Yapakları çöpe atıyoruz ama çayı hem sağlık deposu hem kilo verdiriyor
Zeytin yaprağı çayı, kurutulmuş veya taze zeytin yapraklarının demlenmesiyle hazırlanıyor. Antioksidan içeriğiyle öne çıkan çayın bağışıklık, kan şekeri, tansiyon ve sindirim sistemi üzerinde çeşitli faydaları olduğu belirtiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil ve oval yapıdaki zeytin yapraklarının geçmişte nezle, sıtma ve bazı tropikal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtiliyor.
Zeytin yaprağında bulunan polifenoller, antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin yol açabileceği hücre hasarına karşı etkili oluyor.
Yaprağın antiviral, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikler taşıdığı aktarılıyor.
Bu nedenle zeytin yaprağı çayının üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı balgam ve öksürük gibi şikâyetleri azaltabileceği, sindirimi rahatlatabileceği ve bağışıklığı destekleyebileceği belirtiliyor.
Çayın ayrıca kötü kolesterol oluşumunu önlemeye, kan basıncını ve kan şekerini dengelemeye, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.
Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engelleme, yaraların iyileşmesini destekleme, alerji ve uçuk tedavisinde kullanılma, kronik yorgunluğu azaltma ve enerji sağlamaya katkıda bulunma gibi etkilerinin de bulunduğu aktarılıyor.
Tokluk hissi sağlayarak aşırı yemeyi önleyebileceği ve obezite riskini azaltabileceği belirtilen zeytin yaprağının Parkinson ve Alzheimer’a karşı koruyucu olabileceği, beyin işlevlerini destekleyebileceği, hücre yenilenmesine ve kemiklerdeki iltihaplanmanın önlenmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Diş ağrısının azalmasına da yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Çay hazırlamak için zeytin ağacından toplanan yaprakların yıkanıp gölgede yaklaşık bir hafta kurutulması gerekiyor.
Bir çay bardağı için 5-6 kurutulmuş yaprak birkaç parçaya ayrılarak kaynayan suya atılıyor ve 2 dakika kaynatılıyor.
Ocağın kapatılmasının ardından kabın üzeri kapatılarak yaklaşık 10 dakika demlenmesi bekleniyor. Daha sonra süzülerek tüketiliyor.
Hazır kurutulmuş yaprak kullanılacaksa bir su bardağı su için 1 yemek kaşığı yaprak tercih edilebiliyor.
Zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin ödem atılmasına ve yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Tokluk hissini destekleyerek iştah kontrolüne katkı sağlayabileceği ve aşırı yemenin önüne geçebileceği ifade ediliyor.
Bu nedenle zeytin yaprağı çayının obeziteyi önleyebileceği düşünülüyor.
Kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin ve emziren annelerin zeytin yaprağı çayı tüketmemesi öneriliyor.
Diyabet hastalarının tüketmeden önce uzman doktora danışarak kontrollü hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.
Tansiyonu düşük ve glikoz seviyesi dengeli olmayan kişilerin de çayı tüketmesinin tavsiye edilmediği aktarılıyor.
Fazla tüketim sonucunda alerjik reaksiyon, reflü, mide ekşimesi veya solunum sıkıntısı görülebileceği ifade ediliyor.
Bu tür yan etkiler ortaya çıktığında uzman doktora başvurulması öneriliyor.
Zeytin yaprağının A, C ve E vitaminleri ile selenyum içerdiği, antioksidan bileşenlerin metabolizmayı hızlandırmaya ve sindirim sistemini rahatlatmaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
Ayrıca çayın vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak idrar söktürücü etki gösterebileceği aktarılıyor.