Stratejik lokasyonuyla dikkat çeken ve Girit ile Çuha adalarının tam ortasında konumlanan Antikythera, bugün Avrupa kırsalının genelinde gözlemlenen kronikleşmiş nüfus kaybı krizinin en çarpıcı temsilcisi durumunda...
Yanımızdaki adaya yerleşene düzenli maaş ödenecek
Girit ve Çuha adaları arasında stratejik bir noktada bulunan ve nüfusu tükenme noktasına gelen Antikythera adası, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen "maaşlı yerleşim" projesiyle yeniden canlandırılmaya çalışılıyor.
Adadaki genç nüfusun iş imkanları ve eğitim gerekçeleriyle ana karaya yerleşmesi, bölgedeki sosyal hayatı ve temel kamu hizmetlerini bitme noktasına taşıdı. Öyle ki; adanın güncel nüfusu, metropollerdeki tek bir apartman dairesinde ikamet eden kişi sayısından bile daha düşük bir seviyeye gerilemiş durumda.
Sözcü'de yer alan habere göre, bu girişim, Avrupa'daki benzer belediye projelerinden farklı olarak Yunan Ortodoks Kilisesi'nin aktif katılımıyla yürütülüyor. Belirlenen kriterlere uyan ve adaya yerleşmeyi kabul eden ailelere, üç yıl boyunca aylık 500 euro mali
destek sunuluyor.
Toplamda 18 bin Euro’yu bulan bu nakit yardımın yanı sıra, ailelerin konaklama ve temel ihtiyaçları için de kolaylıklar sağlanıyor. Ancak yetkililer, bu desteğin sınırsız bir çağrı olmadığını, özellikle çocuklu aileleri hedefleyen kontrollü bir yerleştirme planı olduğunu vurguluyor.
Yunan hükümeti için Antikythera'da yaşayan insan sayısını korumak, salt ekonomik bir mesele olmanın ötesinde, adanın konumu nedeniyle hayati bir stratejik değer taşıyor.
Tarihi ve coğrafi değeri yüksek olan bu izole adaların sessizce yok olmasını engellemek, bölgedeki Yunan varlığını ve idari yapıyı sürdürmek adına hayati
görülüyor.
Mali desteklerin çekiciliğine rağmen uzmanlar, bu teşviklerin yalnızca bir "ilk adım" olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor. Adadaki çetin hayat şartlarına ayak uydurabilmek için kapsamlı bir hazırlık sürecinin şart olduğu konusunda uyarılar yapılıyor.