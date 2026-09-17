Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil

Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil

Akaryakıt maliyetlerinin arttığı dönemde düşük tüketimli otomobiller yeniden öne çıktı. Özellikle uzun yolda ekonomik kullanımlarıyla bilinen bazı dizel modeller, sürücülerin favorileri arasında. İşte yakıt cimriliğiyle adından söz ettiren 5 otomobil.

Kaynak: Diğer
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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, otomobil alırken motor gücü ve donanım kadar yakıt tüketimini de önemli hale getirdi. Özellikle sık ve uzun mesafe yapan sürücüler için tüketimdeki küçük farklar bile bütçeye ciddi şekilde yansıyabiliyor.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 2

Bu noktada yıllardır düşük tüketimleriyle tanınan bazı dizel modeller öne çıkıyor. İkinci el piyasasında da karşılaşılabilen bu otomobiller, ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çekiyor

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 3

HYUNDAI i20 1.4 DİZEL

Listenin ilk modellerinden biri Hyundai i20’nin 1.4 litrelik dizel versiyonu. Kompakt yapısıyla şehir kullanımına uygun olan model, dizel motoruyla ekonomik kullanım arayanların seçenekleri arasında yer alıyor.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 4

TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D

Listenin sedan temsilcilerinden Toyota Corolla, 1.4 D-4D motor seçeneğiyle öne çıkıyor. Model özellikle uzun mesafelerde düşük tüketim arayan sürücülerin tercih ettiği otomobiller arasında.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 5

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI

Volkswagen Golf’ün 1.6 litrelik dizel versiyonu da listede. Golf, kompakt sınıftaki kullanışlılığını dizel motorun ekonomik tüketim avantajıyla bir araya getiriyor.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 6

FIAT EGEA 1.3 MULTIJET

Türkiye yollarında oldukça sık görülen Fiat Egea’nın 1.3 litrelik dizel motoru da yakıt ekonomisiyle bilinen seçeneklerden. Model, özellikle yüksek kilometre yapan kullanıcıların tercihleri arasında bulunuyor.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 7

RENAULT CLIO 1.5 dCi

Listenin son sırasında Renault Clio’nun yıllardır kullanılan 1.5 dCi motorlu versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli dizel motor, düşük tüketimiyle modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 8

Listede Hyundai i20 1.4 dizel, Toyota Corolla 1.4 D-4D, Volkswagen Golf 1.6 TDI, Fiat Egea 1.3 Multijet ve Renault Clio 1.5 dCi yer alıyor. Gerçek yakıt tüketiminin ise model yılı, şanzıman, bakım durumu, trafik ve sürüş tarzına göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

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Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil - Resim: 9
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