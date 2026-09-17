Yakıt istasyonunun yolunu unutturuyorlar: İşte yakıt cimrisi 5 dizel otomobil

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, otomobil alırken motor gücü ve donanım kadar yakıt tüketimini de önemli hale getirdi. Özellikle sık ve uzun mesafe yapan sürücüler için tüketimdeki küçük farklar bile bütçeye ciddi şekilde yansıyabiliyor.