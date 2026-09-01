Pay başına fiyat 384,50 TL olacak. Güncel hisse fiyatı: 402,75 TL
Yabancı yatırımcı TÜPRAŞ için harekete geçti: İşte büyük satışın perde arkası
Koç Holding, Tüpraş paylarının bir kısmını Merrill Lynch International’a toptan satış yöntemiyle satışa sunuyor.. Yabancı yatırımcılar, TÜPRAŞ hissesi için teklif vermeye başladı. İşte satışa dair detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Satışa konu pay, Koç Holding'in doğrudan sahip olduğu %0,57 ve Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin dolaylı sahip olduğu %0,26 ile birlikte toplam sermayenin yaklaşık %0,83’ünü kapsıyor.
Toplamda yaklaşık 6,1 milyar TL hacminde bir nakit girişi planlanıyor.
Satışa konu paylar halihazırda "BIST'te işlem görmeyen" statüsünde olup, işlem günü itibarıyla işlem gören niteliğe dönüşecek.
İşlem sonrasında Koç Holding ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam payı yaklaşık %50,1 olacak ve holdingin şirket üzerindeki yönetim kontrolü aynen devam edecek.
02.09.2026: Bank of America Yatırım Bank A.Ş., toptan alım satım işleminin gerçekleşmesi için Borsa İstanbul'a (BIST) başvuruda bulunacak.
03.09.2026: BIST onayına bağlı olarak toptan satış işleminin pazarda gerçekleştirilmesi beklenmekte.
07.09.2026: İşleme ait takas işlemlerinin tamamlanması planlanmakta.
Payların doğrudan Merrill Lynch International gibi küresel bir kurumsal aktöre blok olarak satılması, uluslararası kurumsal yatırımcıların şirkete olan uzun vadeli güvenini göstermesi açısından pozitif bir sinyal olarak ifade ediliyor.
Ayrıca bu hamleyle Tüpraş'ın halka açıklık oranı %49,7'ye yükselerek hissenin piyasadaki derinliği ve likiditesi artırılmış oluyor.