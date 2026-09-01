Yabancı yatırımcı TÜPRAŞ için harekete geçti: İşte büyük satışın perde arkası

07.09.2026: İşleme ait takas işlemlerinin tamamlanması planlanmakta.

Payların doğrudan Merrill Lynch International gibi küresel bir kurumsal aktöre blok olarak satılması, uluslararası kurumsal yatırımcıların şirkete olan uzun vadeli güvenini göstermesi açısından pozitif bir sinyal olarak ifade ediliyor.