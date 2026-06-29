WhatsApp'tan gizliliği artıracak yenilik
WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan birbirleriyle iletişim kurabilecek.
WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek
WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak yeni "kullanıcı adı" özelliğini hayata geçiriyor. Artık kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilecek. Özellik için rezervasyon süreci de başladı.Kaynak: Diğer
WhatsApp'tan gizliliği artıracak yenilik
Telefon numarası yerine kullanıcı adı
Yeni özellikle birlikte sohbet başlatmak için telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak. Kullanıcılar belirledikleri kullanıcı adı üzerinden bulunabilecek ve mesajlaşabilecek.
Kullanıcı adı kuralları belli oldu
WhatsApp'ın belirlediği kurallara göre kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak. Her kullanıcı kendine özel ve benzersiz bir kullanıcı adı oluşturabilecek.
Rezervasyonlar başladı
Platform, kullanıcı adı özelliğini kademeli olarak kullanıma sunarken, isim rezervasyon sürecini de başlattı. Kullanıcılar uygun kullanıcı adlarını uygulama üzerinden ayırtabilecek.
Gizlilikte yeni dönem
Yeni sistemin özellikle telefon numarasını tanımadığı kişilerle paylaşmak istemeyen kullanıcılar için önemli bir gizlilik avantajı sağlaması bekleniyor. Özelliğin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.