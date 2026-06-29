Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek

WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak yeni "kullanıcı adı" özelliğini hayata geçiriyor. Artık kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilecek. Özellik için rezervasyon süreci de başladı.

Kaynak: Diğer
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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 1

WhatsApp'tan gizliliği artıracak yenilik
WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan birbirleriyle iletişim kurabilecek.

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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 2

Telefon numarası yerine kullanıcı adı
Yeni özellikle birlikte sohbet başlatmak için telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak. Kullanıcılar belirledikleri kullanıcı adı üzerinden bulunabilecek ve mesajlaşabilecek.

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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 3

Kullanıcı adı kuralları belli oldu
WhatsApp'ın belirlediği kurallara göre kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak. Her kullanıcı kendine özel ve benzersiz bir kullanıcı adı oluşturabilecek.

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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 4

Rezervasyonlar başladı
Platform, kullanıcı adı özelliğini kademeli olarak kullanıma sunarken, isim rezervasyon sürecini de başlattı. Kullanıcılar uygun kullanıcı adlarını uygulama üzerinden ayırtabilecek.

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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 5

Gizlilikte yeni dönem
Yeni sistemin özellikle telefon numarasını tanımadığı kişilerle paylaşmak istemeyen kullanıcılar için önemli bir gizlilik avantajı sağlaması bekleniyor. Özelliğin kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

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WhatsApp'ta yeni dönem: Telefon numarası paylaşmadan mesajlaşılabilecek - Resim: 6
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