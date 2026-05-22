WhatsApp’ta medya paylaşımı hızlandıracak özellik: Resmen kullanıma sunuldu

WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeniden tasarlanmış medya paylaşım sayfası sunuyor. Yeni arayüz, sohbet penceresini kapatmadan veya terk etmeden son dosyaları paylaşmanın daha hızlı ve daha kullanışlı bir yolunu sunuyor. Özelliğin şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan WhatsApp iOS sürümü 26.19.75'te yer aldığı söyleniyor.