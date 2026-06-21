WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı

WHATSAPP PLUS NELER SUNUYOR?

Meta, WhatsApp Plus’ı özel çıkartmalar, uygulama temaları, daha fazla sabitlenmiş sohbet ve daha fazla özellikle WhatsApp’ı kendinize özgü hale getirmenin daha da fazla yolunu sunan bir abonelik olarak tanımlıyor. WhatsApp Plus aboneliği şunları içeriyor: