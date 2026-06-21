Meta, WhatsApp Plus'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni isteğe bağlı abonelik planı, uygulamada çok zaman geçiren kullanıcılar için ekstra özelleştirme ve mesajlaşma özellikleri ekliyor.
WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı
Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın abonelik sistemi tüm kullanıcılara açıldı. ‘Whatsapp Plus’ olarak adlandırılan yeni sistemin Türkiye’deki fiyatı belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp Plus, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmiyor. Ücretsiz kullanıcılar zaten kullandıkları temel özelliklere sahip olmaya devam edecek. Abonelik, yoğun kullanıcıların sıklıkla talep ettiği kişiselleştirme ve kolaylık araçlarına odaklanıyor.
WHATSAPP PLUS NELER SUNUYOR?
Meta, WhatsApp Plus’ı özel çıkartmalar, uygulama temaları, daha fazla sabitlenmiş sohbet ve daha fazla özellikle WhatsApp’ı kendinize özgü hale getirmenin daha da fazla yolunu sunan bir abonelik olarak tanımlıyor. WhatsApp Plus aboneliği şunları içeriyor:
Özel çıkartmalar
Özel uygulama simgeleri
Uygulama temasını değiştirme
Özel zil sesleri
Gelişmiş sohbet listeleri
Daha fazla sohbeti sabitleme
WHATSAPP PLUS’A NASIL ABONE OLUNUR?
Meta, WhatsApp Plus'a yalnızca iPhone veya Android'deki WhatsApp Messenger üzerinden abone olabileceğini belirtiyor. Ayrıca her WhatsApp hesabı için yalnızca bir WhatsApp Plus aboneliği satın alınabilecek. WhatsApp Plus abone olma adımları ise şöyle:
WhatsApp ayarlarını açın
Aboneliklere (Subscriptions) dokunun
WhatsApp Plus'a dokunun
Devam'a dokunun
Ödeme bilgilerinizi kontrol edin, satın alma işlemini onaylayın
Ödemenizi onaylayın
WhatsApp Plus aboneliğinizin aktif olduğunu onaylayan bir bildirim alacaksınız
WHATSAPP PLUS TÜRKİYE’DE NE KADAR?
WhatsApp Plus aboneliği Türkiye'de aylık 41,99 TL olarak ücretlendiriliyor.