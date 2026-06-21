Yeniçağ Gazetesi
21 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Teknoloji WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı

WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı

Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın abonelik sistemi tüm kullanıcılara açıldı. ‘Whatsapp Plus’ olarak adlandırılan yeni sistemin Türkiye’deki fiyatı belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 1

Meta, WhatsApp Plus'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni isteğe bağlı abonelik planı, uygulamada çok zaman geçiren kullanıcılar için ekstra özelleştirme ve mesajlaşma özellikleri ekliyor.

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 2

WhatsApp Plus, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmiyor. Ücretsiz kullanıcılar zaten kullandıkları temel özelliklere sahip olmaya devam edecek. Abonelik, yoğun kullanıcıların sıklıkla talep ettiği kişiselleştirme ve kolaylık araçlarına odaklanıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 3

WHATSAPP PLUS NELER SUNUYOR?

Meta, WhatsApp Plus’ı özel çıkartmalar, uygulama temaları, daha fazla sabitlenmiş sohbet ve daha fazla özellikle WhatsApp’ı kendinize özgü hale getirmenin daha da fazla yolunu sunan bir abonelik olarak tanımlıyor. WhatsApp Plus aboneliği şunları içeriyor:

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 4

Özel çıkartmalar

Özel uygulama simgeleri

Uygulama temasını değiştirme

Özel zil sesleri

Gelişmiş sohbet listeleri

Daha fazla sohbeti sabitleme

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 5

WHATSAPP PLUS’A NASIL ABONE OLUNUR?

Meta, WhatsApp Plus'a yalnızca iPhone veya Android'deki WhatsApp Messenger üzerinden abone olabileceğini belirtiyor. Ayrıca her WhatsApp hesabı için yalnızca bir WhatsApp Plus aboneliği satın alınabilecek. WhatsApp Plus abone olma adımları ise şöyle:

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 6

WhatsApp ayarlarını açın

Aboneliklere (Subscriptions) dokunun

WhatsApp Plus'a dokunun

Devam'a dokunun

Ödeme bilgilerinizi kontrol edin, satın alma işlemini onaylayın

Ödemenizi onaylayın

WhatsApp Plus aboneliğinizin aktif olduğunu onaylayan bir bildirim alacaksınız

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WhatsApp Plus Türkiye’de ne kadar? Tüm kullanıcılara açıldı - Resim: 7

WHATSAPP PLUS TÜRKİYE’DE NE KADAR?

WhatsApp Plus aboneliği Türkiye'de aylık 41,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

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