WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni yöntem
İngiltere’de gündeme gelen yeni bir dolandırıcılık yöntemi WhatsApp kullanıcılarını hedef alıyor. Dolandırıcıların ilk teması ise doğrudan WhatsApp üzerinden değil, telefona bırakılan bir sesli mesajla başlıyor.
WhatsApp kullanan herkese acil çağrı yapıldı: Sakın bu hatayı yapmayın
WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemi endişe yarattı. Telefonlara bırakılan gizemli bir sesli mesajla başlayan tuzakta, kullanıcıların yapacağı tek bir hamle dolandırıcıların hedefi haline gelmelerine neden olabiliyor.Kaynak: Diğer
WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni yöntem
Telefon çalmadan mesaj bırakılıyor
Kullanıcıların aktardığına göre bazı telefonlara herhangi bir görüşme gerçekleşmeden sesli mesaj düşüyor. Kaydı dinleyenler ise karşılarında oldukça kısa ve dikkat çekici bir talep buluyor.
Tek söyledikleri: “Beni WhatsApp’a ekle”
Sesli mesajda arayan kişinin kimliği veya neden iletişim kurduğu belirtilmeden, numaranın WhatsApp’a eklenmesi isteniyor. Merak edip numarayı kaydeden kullanıcılar ise asıl tuzakla bundan sonra karşılaşıyor.
Numarayı ekleyenlere teklif geliyor
Numara WhatsApp’a eklendiğinde kullanıcıya “uzaktan çalışma”, “ek gelir” veya çeşitli görevler karşılığında para kazanma gibi teklifler gönderilebiliyor. Bu mesajların sahte iş fırsatlarının başlangıcı olabileceği belirtiliyor.
Amaç para ve kişisel bilgiler
Dolandırıcılık girişimlerinde kullanıcıların güvenini kazanarak para transferi yaptırılması veya kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi hedeflenebiliyor. Bazı yöntemlerde önce basit görevler verilerek güven oluşturulmaya çalışılıyor.
Arama bekleyenler daha kolay yanılabiliyor
İş görüşmesi, kargo teslimatı veya hizmet sağlayıcısından telefon bekleyen kişiler, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara daha kolay karşılık verebiliyor. Dolandırıcıların da bu belirsizlikten yararlanmaya çalıştığı belirtiliyor.
Bu mesaj gelirse ne yapılmalı?
Tanımadığınız bir numaradan “Beni WhatsApp’a ekle” benzeri bir talep gelmesi halinde numarayı kaydetmemek ve mesaj göndermemek öneriliyor. Şüpheli hesaplar WhatsApp üzerinden engellenip bildirilebiliyor.
Hesabınız için bu önlemi alın
WhatsApp hesabında iki adımlı doğrulamanın etkinleştirilmesi hesap güvenliğini artıran önlemler arasında bulunuyor. Kullanıcıların ayrıca tanımadıkları kişilerden gelen iş ve para kazanma tekliflerine karşı dikkatli olması öneriliyor.