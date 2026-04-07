Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 17°
WhatsApp aramalarına akıllı gürültü filtresi

WhatsApp aramalarına akıllı gürültü filtresi

Yeni özellikle birlikte sesli ve görüntülü aramalarda arka plan sesleri otomatik olarak bastırılacak.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeniliklerine bir yenisini daha ekledi.

Platformun bir süredir üzerinde çalıştığı yerleşik gürültü engelleme özelliği, Android beta kullanıcıları için kademeli olarak test edilmeye başlandı.

Arka plan sesleri otomatik siliniyor

Yeni sistem sayesinde WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalarda arka plandaki istenmeyen sesleri gerçek zamanlı olarak filtreleyebiliyor.

Trafik gürültüsü, rüzgar sesi ya da kalabalık ortamlardaki konuşmalar algılanarak bastırılıyor. Böylece karşı tarafa daha net ve anlaşılır bir ses iletimi sağlanıyor.

Varsayılan olarak açık geliyor

Özelliğin öne çıkan yönlerinden biri, herhangi bir ek ayar gerektirmemesi. Gürültü engelleme, desteklenen cihazlarda varsayılan olarak aktif şekilde sunuluyor.

Kullanıcılar ise arama menüsü üzerinden diledikleri zaman bu özelliği kapatabiliyor.

Çift taraflı kullanımda daha etkili

Test sürecine ilişkin paylaşılan bilgilere göre sistem yalnızca özelliği aktif eden kullanıcı tarafında etkili oluyor.

Yani bir kişinin gürültü engellemeyi açması, karşı tarafın sesini doğrudan iyileştirmiyor. En iyi sonuç için her iki kullanıcının da bu özelliği aktif etmesi gerekiyor.

Kademeli olarak yaygınlaşacak

Şu an sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan gürültü engelleme özelliğinin, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

Testlerin sorunsuz tamamlanması halinde ise tüm Android kullanıcıları için kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Diğer
