Wesley Sneijder, sosyal medyada binlerce ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Hollandalı eski yıldızın sözleri gündem oldu.
Sneijder ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Vinicius Junior ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yaklaşık 4 bin ölüm tehdidi aldığını duyurdu.Derleyen: Furkan Çelik
Sneijder, Vinícius Júnior ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan olay sonrası yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.
Sneijder, yaşananları “Skandal” olarak değerlendirmiş ve “Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle” ifadelerini kullanmıştı.
Hollandalı eski futbolcu, özellikle Arjantin’den yoğun tepki aldığını belirtti. Yaklaşık dört bin ölüm tehdidi mesajı aldığını açıkladı.
Nicolás Otamendi’nin, Vinicius’a Lionel Messi’nin Dünya Kupası dövmesini göstermesi de tartışma yarattı.
Sneijder, Otamendi’nin hareketi için “Son derece çocukça. Messi o Dünya Kupası'nı senin için kazandı. Senin hiç katkın yoktu.” ifadelerini kullanarak Vinicius’un Şampiyonlar Ligi başarılarını hatırlatmıştı.