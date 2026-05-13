13 Mayıs 2026 Çarşamba
Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Karaciğeri pırıl pırıl yapıyor

Mayıs ayının gelişiyle birlikte pazar tezgâhlarında yeniden boy göstermeye başlayan enginar, baharın en değerli besinlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cemile Kurel
Hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çeken bu şifalı sebze, özellikle karaciğeri destekleyen yapısıyla uzmanların da önerdiği doğal besinler arasında yer alıyor. Bu yüzden birçok kişi onu “baharın sağlık deposu” olarak tanımlıyor.

Yıllardır sofralarda önemli bir yere sahip olan enginarın en dikkat çeken özelliği ise içerdiği “sinarin” adlı güçlü bileşen. Bu doğal madde, karaciğerin yenilenmesine katkı sağlarken safra üretimini destekliyor ve vücudun toksinlerden arınma sürecini hızlandırıyor. Özellikle mevsiminde tüketildiğinde etkisinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Ancak enginarın faydaları yalnızca karaciğerle sınırlı değil. Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor, bağırsak sağlığını destekliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Aynı zamanda kötü kolesterol seviyesinin dengelenmesine katkıda bulunurken, güçlü antioksidan yapısıyla bağışıklık sistemini de destekliyor.

Uzmanlara göre düzenli enginar tüketimi, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak daha dinç ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabiliyor.

Öte yandan enginar, hazırlanışı sırasında özen isteyen hassas sebzeler arasında bulunuyor.

Ayıklandıktan sonra kararmaması için limonlu ve hafif unlu su içerisinde bekletilmesi öneriliyor.

Böylece hem rengini koruyor hem de sofralarda daha iştah açıcı bir görünüm sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
