Volkswagen'in yeni modeli satışa çıktı: Herkes bu özelliklerini konuşuyor

Fiyatı da dikkat çekti

Volkswagen ID. Era 5S'in ön satış fiyatları donanım seviyesine göre 119 bin 900 yuan ile 149 bin 900 yuan arasında değişiyor.

Bu rakamlar güncel kurla yaklaşık 17 bin 770 dolar ile 22 bin 215 dolar seviyesine denk geliyor.