Volkswagen'in yeni modeli satışa çıktı: Herkes bu özelliklerini konuşuyor

Volkswagen'in yeni sedanı satışa çıktı
Volkswagen ile SAIC ortaklığı tarafından geliştirilen yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli ID. Era 5S, Çin'de resmen ön siparişe açıldı.
Volkswagen'in yeni sedanı satışa çıktı
Volkswagen ile SAIC ortaklığı tarafından geliştirilen yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli ID. Era 5S, Çin'de resmen ön siparişe açıldı.
Mayıs ayında Çin Sanayi Bakanlığı veri tabanında görülen, haziran ayında ise tasarımı tamamen ortaya çıkan modelin donanım seçenekleri ve ön satış fiyatları da netleşti.
Volkswagen'in "ID. Era" ailesinin sedan gövde tipindeki ilk temsilcisi olan otomobil, modern tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
Passat ile Jetta arasında konumlanıyor
Yeni model, dış tasarımında sade ve modern çizgilere sahip.
Ön bölümde geniş hava girişine sahip tampon, iki parçalı far grubu, boydan boya uzanan LED arka stop lambaları ve yarı gizli kapı kolları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Boyutları itibarıyla Volkswagen Jetta'dan daha büyük, Passat'tan ise daha küçük olan otomobil;
4.836 mm uzunluk
1.880 mm genişlik
1.505 mm yükseklik
2.766 mm aks mesafesi
ölçülerine sahip.
Model ayrıca donanım seviyesine göre 17, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Yapay zekâ destekli yeni nesil kokpit
Otomobilin iç mekanında sürücüyü 8,8 inçlik dijital gösterge paneli ile 15,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı karşılıyor.
İki kollu direksiyon simidi ve çift katmanlı orta konsol tasarımına sahip modelde vites seçimi direksiyon kolonundaki kol üzerinden gerçekleştiriliyor.
Multimedya sistemi yapay zekâ destekli sesli asistan özelliği sunarken, bagaj hacmine ilişkin resmi bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
Konfor donanımı dikkat çekiyor
Volkswagen ID. Era 5S'in giriş paketinde;
Otomatik klima
Geri görüş kamerası
Hız sabitleyici
standart olarak sunuluyor.
Üst donanım seviyelerinde ise;
Panoramik cam tavan
360 derece çevre görüş kamerası
Tüm koltuklarda ısıtma
Ön koltuklarda havalandırma
Masaj fonksiyonu
Gelişmiş sürüş destek sistemleri
gibi üst düzey donanımlar yer alıyor.
100 kilometrede sadece 2,82 litre yakıyor
Tüm donanım seçeneklerinde aynı motor sistemi kullanılan otomobilde;
109 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor
177 beygir gücünde elektrik motoru
birlikte görev yapıyor.
Bu hibrit sistem sayesinde batarya tamamen boş olsa bile araç 100 kilometrede yalnızca 2,82 litre yakıt tüketiyor.
2 bin kilometreye varan menzil
Volkswagen'in yeni sedanı tamamen elektrikli modda CLTC normlarına göre 160 kilometre menzil sunuyor.
Elektrik ve benzinli motorun birlikte çalıştığı hibrit kullanımda ise toplam menzil 2 bin kilometreye kadar çıkabiliyor.
Bu özelliğiyle model, segmentindeki en uzun menzil sunan otomobiller arasında yer alıyor.
Fiyatı da dikkat çekti
Volkswagen ID. Era 5S'in ön satış fiyatları donanım seviyesine göre 119 bin 900 yuan ile 149 bin 900 yuan arasında değişiyor.
Bu rakamlar güncel kurla yaklaşık 17 bin 770 dolar ile 22 bin 215 dolar seviyesine denk geliyor.
Şirket ayrıca ilk müşterilere özel kampanya da başlattı.
Kampanya kapsamında otomobil 115 bin 900 yuan ile 145 bin 900 yuan (yaklaşık 17 bin 175 - 21 bin 620 dolar) arasında değişen indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.