Volkswagen’in yeni elektrikli SUV’u sızdırıldı: Avrupa yolcusu mu?

Gövde ölçüleri açıklanan araç; 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe, 1.630 mm yüksekliğe ve 2.815 mm aks mesafesine sahip. Kullanıcılara 17, 18 ve 19 inç boyutlarında jant alternatifleri sunulacak. Ayrıca farklı aydınlatma bileşenleri, tampon tasarımları, yan cam çerçeveleri, panoramik cam tavan ve tavan rayları da tercih edilecek donanımlar arasında bulunuyor.