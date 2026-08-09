Volkswagen’in Çin’deki ortaklıklarından SAIC-Volkswagen tarafından geliştirilen yeni elektrikli SUV modeli ID. Era 5X, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) yayımladığı son araç kataloğunda yer aldı. Model, ID. Era serisinin ilk tamamen elektrikli seçeneği olarak öne çıkıyor.
Volkswagen’in yeni elektrikli SUV’u sızdırıldı: Avrupa yolcusu mu?
SAIC-Volkswagen ortaklığıyla üretilen yeni elektrikli SUV modeli ID. Era 5X, Çin’deki resmi kayıtlarda görüntülendi. Xpeng iş birliğiyle geliştirilen CMP platformunu kullanan ilk model, gelişmiş teknolojik donanımları ve L2++ otonom sürüş desteğiyle dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
ID. Era 5X, markanın küresel düzeyde Compact Main Platform (CMP) mimarisini kullanan ilk seri üretim aracı unvanını taşıyor. Xpeng ile ortaklaşa tasarlanan bu altyapıya ek olarak araçta CEA elektrik mimarisine yer veriliyor.
ID. Era serisine özgü hatları barındıran otomobilin ön kısmında, merkezdeki Volkswagen amblemi boyunca uzanan gündüz farı şeridi yer alıyor. Ana far grupları ise bu şeridin alt tarafına ve yanlara yerleştirilmiş durumda. Yan profilden sportif bir fastback görünümü sunan modelin bagaj kapağında yer alan spoyler tasarımı destekliyor.
Gövde ölçüleri açıklanan araç; 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe, 1.630 mm yüksekliğe ve 2.815 mm aks mesafesine sahip. Kullanıcılara 17, 18 ve 19 inç boyutlarında jant alternatifleri sunulacak. Ayrıca farklı aydınlatma bileşenleri, tampon tasarımları, yan cam çerçeveleri, panoramik cam tavan ve tavan rayları da tercih edilecek donanımlar arasında bulunuyor.
Yeni nesil LiDAR sensörüyle desteklenen model, "Xingyun" adı verilen akıllı sürüş yardım sistemiyle donatılacak. Bu teknoloji, şehir içi sürüşlerde L2++ seviyesinde otonom sürüş özellikleri sağlayacak. Kabin tarafında ise sürücü ve araç içi etkileşimi artırmayı hedefleyen "Yunqi" isimli akıllı kokpit sistemi görev yapacak.
Tamamen elektrikli güç aktarma organına sahip olan ID. Era 5X, 155 kW (208 hp) azami güç üreten bir elektrikli motordan besleniyor. Aracın enerji ihtiyacı CATL üretimi lityum demir fosfat (LFP) batarya ile karşılanıyor. MIIT kayıtlarında aracın menzil değeri ve batarya kapasitesine dair ayrıntılara henüz yer verilmedi.
Modelin Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Volkswagen'in, Çin odaklı geliştirilen ID. Era serisini Avrupa pazarında da değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu adım gerçekleştiği takdirde ID. Era 5X, Çinli teknoloji ortaklıklarıyla geliştirilen yeni nesil Volkswagen modellerinin Avrupa'ya taşınmasında önemli bir rol üstlenecek.