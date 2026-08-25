Volkswagen'den Fiat'a dişli rakip: Yeni kompakt pickup Tukan tanıtıldı

Bölgeye yapılan 3.9 milyar dolarlık yatırım hamlesinin bir parçası olan araç, parçalarının yüzde 76'sı yerel olarak tedarik edilerek Brezilya’daki Sao Jose dos Pinhais fabrikasında üretilecek ve 2027 yılının ilk yarısında teslimatlarına başlanacak.