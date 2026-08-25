Volkswagen, Güney Amerika pazarında uzun yıllardır satışta olan Saveiro modelinin yerini alacak yeni pickup modeli Tukan’ı tanıttı.
Volkswagen'den Fiat'a dişli rakip: Yeni kompakt pickup Tukan tanıtıldı
Volkswagen, Güney Amerika pazarı için geliştirdiği yeni kompakt pickup modeli Tukan’ı resmi olarak tanıttı. Fiat Strada'ya rakip olan araç, MQB platformunda bir ilki barındırıyor.Haber Merkezi
Tasarımı, mühendisliği ve üretimi tamamen Güney Amerika bölgesine özel olarak gerçekleştirilen araç, segmentin lideri Fiat Strada ve Chevrolet Montana gibi bütçe dostu rakipleri doğrudan hedefliyor.
Tiguan modelinden izler taşıyan dış tasarımıyla dikkat çeken Tukan, sertleştirilmiş hatları, LED farları ve bal peteği desenli geniş alt havalandırma ızgarasıyla güçlü bir pickup kimliği sergiliyor.
Araç, yük taşımaya odaklanan boyasız tamponlu ve çelik jantlı tek kabinli "Robust" ile binek tarzı sunan Kanarya Sarısı renkli, koyu alaşım jantlı çift kabinli "Extreme" olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.
Tukan, Volkswagen T-Cross modelinde de kullanılan MQB binek otomobil platformunun revize edilmiş bir versiyonu üzerine inşa edildi.
Bu mimaride bir ilke imza atan Alman marka, geleneksel torsiyon çubuğu yerine makaslı yaprak yaylı arka süspansiyon sistemine yer vererek binek konforundan ödün vermeden taşıma kapasitesini maksimize etmeyi amaçlıyor.
Prototip aşamasında 2 milyon kilometreden fazla test edilen modelin kaputunun altında geleneksel esnek yakıtlı motorların yanı sıra 1.5 litrelik turbo TSI 4 silindirli hafif hibrit motor seçeneği de yer alıyor.
Bölgeye yapılan 3.9 milyar dolarlık yatırım hamlesinin bir parçası olan araç, parçalarının yüzde 76'sı yerel olarak tedarik edilerek Brezilya’daki Sao Jose dos Pinhais fabrikasında üretilecek ve 2027 yılının ilk yarısında teslimatlarına başlanacak.