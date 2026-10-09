Volkswagen, elektrikli SUV ailesinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Markanın yeni modeli ID. Tiguan, ID.4 ve coupe gövdeli ID.5'in görevini tek bir otomobilde bir araya getiriyor.
Volkswagen'den dengeleri değiştirecek yeni SUV: 600 km menzille geliyor
Volkswagen, elektrikli otomobil ailesini yeni ID. Tiguan ile büyütüyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan SUV; yenilenen iç mekanı, fiziksel tuşları, farklı batarya seçenekleri ve güçlü motorlarıyla geliyor. Modelin Avrupa fiyatı açıklanırken Türkiye için de tarih verildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni modelle birlikte Tiguan adı da ilk kez tamamen elektrikli bir otomobile taşınıyor. Benzinli, dizel ve hibrit seçeneklere sahip mevcut Tiguan ise Volkswagen'in ürün gamındaki yerini korumaya devam edecek.
DAHA KÖŞELİ BİR TASARIMLA GELİYOR
Volkswagen, ID. Tiguan'ın tasarımında ID.4 ve ID.5'te kullanılan yuvarlak hatlardan uzaklaşmayı tercih etti. Yeni otomobilde daha belirgin omuz çizgileri ve daha dik yüzeyler dikkat çekiyor.
Ön bölümde ince aydınlatma grubunun boyunca devam eden ışık şeridi bulunurken, tamponun alt bölümünde siyah hava girişlerine yer veriliyor.
Arka bölümde ise farklı LED grafikleri ve aydınlatmalı Volkswagen logosu öne çıkıyor.
GİZLİ KAPI KOLLARI YERİNE KLASİK KOLLAR
Yeni elektrikli SUV'daki dikkat çeken değişikliklerden biri de kapı kollarında yapıldı.
Gövdeye gizlenen kapı kollarının yerine dışarıdan çekilerek açılan klasik kapı kolları kullanılıyor. Volkswagen'in bu tercihi, otomobilin günlük kullanımını daha kolay hale getirmeye yönelik değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Benzer bir değişim otomobilin iç mekanındaki kumandalarda da görülüyor.
İKİ BATARYA, ÜÇ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ
ID. Tiguan, Volkswagen'in geliştirilmiş MEB+ platformunu kullanıyor.
Modelin giriş versiyonunda 58 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Arka tekerlekleri hareket ettiren elektrik motoru ise yaklaşık 188 beygir güç üretiyor.
Bir üst versiyonda batarya kapasitesi 77 kWh'ye yükselirken motor gücü de 281 beygire çıkıyor. Bu versiyon da arkadan itişli olarak sunuluyor.
Dört tekerlekten çekiş isteyenler için ise 4MOTION seçeneği bulunuyor. Bu versiyonda yine 77 kWh'lik batarya kullanılırken toplam güç 220 kW, yani yaklaşık 295 beygire ulaşıyor.
600 KİLOMETREYE KADAR MENZİL
Volkswagen'in açıkladığı verilere göre ID. Tiguan, WLTP ölçümünde 600 kilometreye kadar menzil sunabilecek.
Modelin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma süresi seçilen versiyona göre 6,3 ile 8,5 saniye arasında değişiyor.
Şarj tarafında da dikkat çeken bir süre açıklandı. Batarya, uygun koşullarda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine 29 dakikada ulaşabiliyor.
VOLKSWAGEN FİZİKSEL TUŞLARA GERİ DÖNDÜ
ID. Tiguan'daki değişiklikler yalnızca otomobilin dış tasarımıyla sınırlı kalmadı. Modelin iç mekanı da baştan düzenlendi.
Volkswagen, dokunmatik kumandalara yönelik eleştirilerin ardından direksiyon ve klima kontrollerinde yeniden fiziksel tuşlara yer verdi.
Sürücünün karşısında 10 inçlik dijital gösterge bulunurken, orta konsolda 15 inç multimedya ekranı yer alıyor.
İsteyen kullanıcılar için 12 inçlik yolcu ekranı da sunulacak. Bu ekrandaki gizlilik özelliği sayesinde yolcunun izlediği içerik sürücünün görüşünden saklanabilecek.
GOLF IV'Ü HATIRLATAN "RETRO" DETAY
Dijital gösterge ekranında Volkswagen'in geçmişine gönderme yapan bir özellik de bulunuyor.
Golf IV'ün mavi ve kırmızı aydınlatmalı göstergelerini hatırlatan "Retro" görünüm, ID. Tiguan'da kullanılabilecek. Devir göstergesi görünümündeki kadran ise elektrik motorunun enerji kullanımını gösterecek.
Klima ayarları ekranın altında bulunan fiziksel düğmelerden yapılabilecek. Orta konsolda ses seviyesini değiştirmek için de ayrı bir kumanda bulunuyor.
Direksiyon üzerindeki dokunmatik yüzeyler de kaldırılarak yerlerine fiziksel tuşlar getiriliyor.
MASAJLI KOLTUK VE PANORAMİK CAM TAVAN
ID. Tiguan'ın isteğe bağlı donanımları arasında masaj ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar bulunuyor.
Harman Kardon ses sistemi ve panoramik cam tavan da otomobilde sunulacak konfor özellikleri arasında yer alıyor.
ÖN TARAFTA DA BAGAJ VAR
Volkswagen, elektrikli SUV'un saklama alanlarını da geniş tuttu.
ID. Tiguan'ın arka bölümünde 534 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Bunun yanında kaputun altında da 32 litrelik ek saklama alanı sunuluyor.
Böylece kullanıcılar otomobilin hem ön hem de arka bölümündeki alanlardan yararlanabilecek.
OTOMOBİLİN BATARYASINDAN ELEKTRİK ALINABİLECEK
Yeni ID. Tiguan'da V2L desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde uygun bir adaptör kullanılarak otomobilin bataryasındaki enerji harici elektrikli cihazları çalıştırmak için kullanılabilecek.
Aracın çekme kapasitesi ise batarya seçeneğine göre değişiyor. 58 kWh bataryaya sahip versiyon 1.800 kilograma, 77 kWh bataryalı modeller ise 2.000 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor.
TEK PEDALLI SÜRÜŞ STANDART
ID. Tiguan'da tek pedallı sürüş özelliği standart olarak sunulacak.
İsteğe bağlı Connected Travel Assist sistemi ise destekli şerit değiştirme ve uygun şartlarda kırmızı ışıkta durma gibi özellikleri beraberinde getirecek.
ALMANYA FİYATI BELLİ OLDU
Volkswagen ID. Tiguan; Trend, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle satışa çıkacak.
Modelin Almanya ve birçok Avrupa ülkesindeki ön satışları 13 Ekim'de başlayacak. Almanya için başlangıç fiyatı ise 42 bin 695 euro olarak açıklandı.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
ID. Tiguan'ın Avrupa'da yollara çıkışının 2027'nin başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Türkiye için henüz resmi fiyat ve kesin satış takvimi paylaşılmadı. Modelin 2027 yılının ortalarında Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.