Volkswagen'den dengeleri değiştirecek yeni SUV: 600 km menzille geliyor

İKİ BATARYA, ÜÇ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

ID. Tiguan, Volkswagen'in geliştirilmiş MEB+ platformunu kullanıyor.

Modelin giriş versiyonunda 58 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Arka tekerlekleri hareket ettiren elektrik motoru ise yaklaşık 188 beygir güç üretiyor.

Bir üst versiyonda batarya kapasitesi 77 kWh'ye yükselirken motor gücü de 281 beygire çıkıyor. Bu versiyon da arkadan itişli olarak sunuluyor.

Dört tekerlekten çekiş isteyenler için ise 4MOTION seçeneği bulunuyor. Bu versiyonda yine 77 kWh'lik batarya kullanılırken toplam güç 220 kW, yani yaklaşık 295 beygire ulaşıyor.