Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: Tarihin en güçlü GTI'ı artık arkadan itişli

ID.3 GTX Performance altyapısını temel alan model, arka aksında yer alan elektrik motoruyla 240 kW (326 PS) güç ve 545 Nm tork üretiyor. Golf GTI Edition 50 modelini geride bırakarak markanın en yüksek güç çıkışına sahip seri üretim GTI'ı olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı ise saatte 200 kilometre ile sınırlandırılıyor.