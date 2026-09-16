Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli dönüşüm sürecinde ikonik GTI rozetini taşımaya hazırlanan yeni amiral gemisi ID.3 GTI'ı tanıttı. Nisan ayında "ID.3 Neo" adıyla yenilenen ailenin en performanslı üyesi olan otomobil, Volkswagen tarihinde gücünü arka aksa ileten ilk GTI modeli olarak kayıtlara geçti.
Volkswagen ID.3 GTI tanıtıldı: Tarihin en güçlü GTI'ı artık arkadan itişli
Volkswagen, elektrikli GTI ailesinin yeni üyesi ID.3 GTI modelini tanıttı. 326 PS gücüyle markanın seri üretim GTI tarihinin en güçlü modeli unvanını alan araç, gücünü arka tekerleklere aktararak marka tarihinde bir ilke imza atıyor.Haber Merkezi
ID.3 GTX Performance altyapısını temel alan model, arka aksında yer alan elektrik motoruyla 240 kW (326 PS) güç ve 545 Nm tork üretiyor. Golf GTI Edition 50 modelini geride bırakarak markanın en yüksek güç çıkışına sahip seri üretim GTI'ı olan araç, 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşıyor. Otomobilin maksimum hızı ise saatte 200 kilometre ile sınırlandırılıyor.
601 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ OLANAKLARI
Model, gücünü 79 kWh net kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan alıyor. WLTP standartlarına göre tek şarjla 601 kilometreye kadar menzil sunan ID.3 GTI, 183 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna yaklaşık 29 dakikada ulaşabiliyor. Araçta ayrıca dışarıya enerji aktarımı sağlayan "vehicle-to-load" (V2L) teknolojisi de yer alıyor.
İKONİK TASARIMIN ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜ
Tasarımında IQ.LIGHT LED matrix farlar, şeffaf aydınlatmalı logo ve 1976 üretimi ilk Golf GTI'a gönderme yapan kırmızı şeridi barındıran model; siyah bal peteği alt ızgara ve spoyler detaylarıyla dikkat çekiyor. Önceki modellerin aksine tavan ve bagaj kapağının gövde rengine boyandığı araçta, Tornado Red dahil beş farklı renk seçeneği sunuluyor.
Kabin içerisinde ise kırmızı, siyah ve gri tonların hakim olduğu ikonik "Superclark" ekose kumaş kaplı spor koltuklar yer alıyor. Konsolda 12,9 inçlik Innovision multimedya ekranı bulunurken, sürüş modu tercihi için direksiyon üzerinde aydınlatmalı özel bir "GTI" butonu yer alıyor.
2027'DE YOLLARA ÇIKACAK
Volkswagen ID.3 GTI'ın Avrupa pazarında 2027 yılının ilk çeyreğinde ön satışa sunulması ve teslimatların aynı dönemde başlaması planlanıyor. Satış fiyatı henüz açıklanmayan modelin, İngiltere pazarında yaklaşık 46 bin sterlin seviyesinden alıcı bulması bekleniyor. ABD pazarında ise satış planlanmıyor.