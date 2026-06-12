Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor

Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor

Volkswagen, performans odaklı modeli Golf R ile motorsporları sahnesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Marka, Nürburgring 24 Saat Yarışı için geliştirilen yeni yarış otomobilini tanıtarak, Golf R'ın 25 yıllık performans mirasını pistlere taşımayı hedeflediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 1

Volkswagen R ve Max Kruse Racing iş birliğiyle geliştirilen dört tekerlekten çekişli yeni Golf R yarış otomobili, markanın motorsporları DNA'sını dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda temsil edecek.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 2

GOLF R PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, yeni yarış otomobilinin yüksek performans, dayanıklılık ve sürüş dinamikleri üzerine geliştirildiği belirtildi.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 3

Modelin, Golf R'ın yıllar içinde oluşturduğu performans mirasını yeni nesil yarış teknolojileriyle bir araya getirdiği ifade edildi.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 4

HEDEF NÜRBURGRİNG 24 SAAT YARIŞI

Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği Nürburgring 24 Saat Yarışı, dünyanın en zorlu dayanıklılık organizasyonları arasında gösteriliyor.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 5

Yeni Golf R yarış otomobili de 27-30 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışta piste çıkacak.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 6

Volkswagen, bu projeyle hem Golf R serisinin performans karakterini vurgulamayı hem de motorsporları alanındaki deneyimini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

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Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor - Resim: 7
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