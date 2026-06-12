Volkswagen R ve Max Kruse Racing iş birliğiyle geliştirilen dört tekerlekten çekişli yeni Golf R yarış otomobili, markanın motorsporları DNA'sını dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda temsil edecek.
Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor
Volkswagen, performans odaklı modeli Golf R ile motorsporları sahnesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Marka, Nürburgring 24 Saat Yarışı için geliştirilen yeni yarış otomobilini tanıtarak, Golf R'ın 25 yıllık performans mirasını pistlere taşımayı hedeflediğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
GOLF R PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR
Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, yeni yarış otomobilinin yüksek performans, dayanıklılık ve sürüş dinamikleri üzerine geliştirildiği belirtildi.
Modelin, Golf R'ın yıllar içinde oluşturduğu performans mirasını yeni nesil yarış teknolojileriyle bir araya getirdiği ifade edildi.
HEDEF NÜRBURGRİNG 24 SAAT YARIŞI
Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği Nürburgring 24 Saat Yarışı, dünyanın en zorlu dayanıklılık organizasyonları arasında gösteriliyor.
Yeni Golf R yarış otomobili de 27-30 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışta piste çıkacak.
Volkswagen, bu projeyle hem Golf R serisinin performans karakterini vurgulamayı hem de motorsporları alanındaki deneyimini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.