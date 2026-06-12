Volkswagen Golf R, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na hazırlanıyor

Volkswagen R ve Max Kruse Racing iş birliğiyle geliştirilen dört tekerlekten çekişli yeni Golf R yarış otomobili, markanın motorsporları DNA'sını dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda temsil edecek.