NTV'nin haberine göre Real Madrid’de forma giyen Vinicius Junior ile milli futbolcu Arda Güler arasında yaşandığı iddia edilen saha içi diyalog gündem oldu.
Vinicius Junior’dan Arda Güler'e sert çıkış: Saha içi konuşmalar ortaya çıktı
Real Madrid’in lig maçında yaşanan bir pozisyonda saha içi konuşmalarının servis edilmesi gündem oldu. Yayınlanan görüntüler sonrası yıldız futbolcunun milli oyuncuya yönelik sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.Kaynak: Diğer
La Liga’nın ilk haftasında Real Madrid’in Espanyol’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası, Vinicius Junior’un Arda Güler’e tepki gösterdiği öne sürüldü.
Pas tercihi sonrası dikkat çeken anlar
Karşılaşmada yaşanan pozisyonda Arda Güler’in pas tercihini Kylian Mbappe’den yana kullandığı belirtildi.
Bu anın ardından Vinicius Junior’un, Arda Güler’e birkaç kez seslendiği iddia edildi. Yayınlanan görüntülerde Brezilyalı futbolcunun milli oyuncuya tepki gösterdiği öne sürüldü.
“Arda, lütfen bir kere bana pas ver”
Medyaya servis edilen görüntülere göre Vinicius Junior’un, Arda Güler’e üç kez adıyla seslendiği, ardından da pas tercihi nedeniyle sitem ettiği iddia edildi.
Brezilyalı yıldızın, “Arda, lütfen bir kere bana pas ver. Hep aynı şey” dediği öne sürüldü.
Sosyal medyada gündem oldu
Real Madrid’in galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede yaşandığı iddia edilen bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Vinicius Junior’un Arda Güler’e yönelik sözleri, özellikle Real Madrid taraftarları ve futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu tepkiyi saha içi rekabetin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise Arda Güler’in pas tercihi üzerinden tartışma başlattı.